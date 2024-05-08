Самураи на джетпаках устроили битву в воздухе

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Мужчины взяли в руки катаны, надели реактивные ранцы и устроили битву в нескольких метрах над землёй.
Мы любим японские фильмы за их шедевральные самурайские битвы, которые, по большей части, происходили в воздухе. Особенно в детстве это производило огромное впечатление. Но все мы всегда знали, что эта киношная история невозможна в реальной жизни. Или…
В этом ролике двое мужчин взяли в руки катаны и перенесли эти легендарные битвы самураев из кино в реальность с помощью джетпаков.
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