Самураи на джетпаках устроили битву в воздухе

Мы любим японские фильмы за их шедевральные самурайские битвы, которые, по большей части, происходили в воздухе. Особенно в детстве это производило огромное впечатление. Но все мы всегда знали, что эта киношная история невозможна в реальной жизни. Или…

В этом ролике двое мужчин взяли в руки катаны и перенесли эти легендарные битвы самураев из кино в реальность с помощью джетпаков.