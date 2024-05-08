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Самураи на джетпаках устроили битву в воздухе

Самураи на джетпаках устроили битву в воздухе

Автор:
08 мая 2024 07:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   битва   джетпак   люди   самурай   
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Мужчины взяли в руки катаны, надели реактивные ранцы и устроили битву в нескольких метрах над землёй.

Мы любим японские фильмы за их шедевральные самурайские битвы, которые, по большей части, происходили в воздухе. Особенно в детстве это производило огромное впечатление. Но все мы всегда знали, что эта киношная история невозможна в реальной жизни. Или…

В этом ролике двое мужчин взяли в руки катаны и перенесли эти легендарные битвы самураев из кино в реальность с помощью джетпаков.

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Метки: Видео   Прикол   битва   джетпак   люди   самурай   
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Оксид Бетона 45 минут назад
Шо Косуги победил!
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11k
vasilykopkov 12 минут назад
Какие джетпаки, видно же что на тросах подвешены...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3682 поста (3642 в горячем)

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