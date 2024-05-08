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Сообщество Без кота и жизнь не та 2360 постов • 514 подписчиков подписаться
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Идеальный пушистый пациент

Идеальный пушистый пациент

Автор:
08 мая 2024 07:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   ветеринарная клиника   животны   кот   кошка   пациент   
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Любитель животных запечатлел котика во время процедуры в ветеринарной клинике. Питомец спокойно лежал на ногах женщины и даже не пытается вырваться и убежать. Идеальный пациент!

Обычно, наши питомцы очень болезненно реагируют на медицинские обследования, а уже тем более на вмешательства. Но только не этот котик.

Он не просто спокойно лежит на коленках у своей хозяйки, пока ему делают УЗИ, но и с любопытством разглядывает все вокруг происходящее, будто даже интересуясь, все ли хорошо у него там внутри.

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Метки: Видео   ветеринарная клиника   животны   кот   кошка   пациент   
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Fidel
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