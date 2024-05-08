Идеальный пушистый пациент

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Любитель животных запечатлел котика во время процедуры в ветеринарной клинике. Питомец спокойно лежал на ногах женщины и даже не пытается вырваться и убежать. Идеальный пациент!
Обычно, наши питомцы очень болезненно реагируют на медицинские обследования, а уже тем более на вмешательства. Но только не этот котик.
Он не просто спокойно лежит на коленках у своей хозяйки, пока ему делают УЗИ, но и с любопытством разглядывает все вокруг происходящее, будто даже интересуясь, все ли хорошо у него там внутри.
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