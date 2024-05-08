История братьев Банкер, благодаря которым появился термин "сиамские близнецы"

Чанг и Энг Банкеры были сиамскими близнецами, со времён которых и появился данный термин. Они родились в 1811 году сросшимися в области грудной клетки, и попали в историю. Их путь был непростым, но братья в конце концов добились успеха. Они стали отцами 21 ребёнка, занялись плантациями и разбогатели.
Близнецы Чанг и Энг Банкер родились в 1811 году в рыбацкой деревушке в Сиаме (позже переименованном в Таиланд). Их отец был китайским рыбаком, а 35-летняя мать - наполовину китаянкой, наполовину малайкой. По биографии близнецов, акушерки, принимавшие роды у их матери, в ужасе отшатнулись, увидев, что младенцы родились сросшимися в области грудной клетки. Мать буквально спасла им жизнь, распутав пуповину и переложив малышей так, чтобы они лежали, глядя друг на друга. Она назвала их Чанг и Энг.
Благодаря матери близнецы с детства занимались спортом и специальной гимнастикой, чтобы "растянуть" участки тела, которые срослись. Им это удалось, и весомо облегчило повседневные задачи. Когда мальчики подросли, они начали помогать семье продавать утиные яйца. Однажды необычных близнецов-подростков заметил британский торговец Роберт Хантер. Он увидел в них потенциал, и легко убедил бедную семью, что близнецы должны поехать с ним на Запад. Мать мальчиков согласилась, однако король Сиама запретил вывозить близнецов: он хотел показать их на всеобщее обозрение при дворе. Потребовалось пять лет, чтобы переубедить короля. Матери Чанга и Энга заплатили 500 долларов за то, что она отпустила сыновей с Хантером, по договорённости, на 30 месяцев.
В 1829 году 17-летние близнецы отправились на корабле в Массачусетс, США. Они оказались смышлеными и ловкими: быстро освоили английский язык и могли взбежать на мачту корабля так же быстро, как матросы на борту. В первый раз их показали публике в Бостоне как "сиамских близнецов" - и они быстро стали настоящей сенсацией. С тех пор братья начали выступать по всей Америке: они выступали по четыре часа в день шесть дней в неделю, развлекая тысячи людей кувырками, сальто назад, необыкновенными способностями в шашках и шахматах, и удивляли силовыми трюками.
В 1830 году братья впервые приехали в Великобританию и посетили Лондон, где их осматривали ведущие врачи мира. Близнецов исследовали и лучшие врачи Америки с целью изучить такой необычный феномен. Главный вопрос, который мучил врачей - можно ли разделить их? Однако, они никак не приходили к единому мнению. Сами близнецы, кажется, не торопились с "разъединением": они понимали, что их особенность может принести им большие деньги. В 1831 году в возрасте 20 лет братья вернулись в США, и взяли деятельность в свои руки. Они уже не нуждались в услугах Хантера и наняли собственного менеджера. А также требовали, чтобы к ним относились с уважением - особенно те, кто критиковал их, и распространял слухи о том, что мать продала их в рабство.
Следующие семь лет братья провели в постоянных разъездах, выступая и зарабатывая деньги. Затем они стали гражданами США и взяли фамилию Банкер. Братья организовали свою жизнь: открыли магазин, купили большой участок земли, занялись фермерством и построили для себя просторный дом. Они даже стали рабовладельцами, купив несколько десятков человек для работы на своей новой плантации. По рассказам, близнецы много лет занимались любовными утехами со множеством женщин - у них даже были конфликты друг с другом на этой почве. Но в 1843 году они решили связать себя узами брака с двумя сёстрами, Аделаидой и Сарой.
За свою жизнь близнецы стали отцами 21 ребенка: Энг стал отцом 11 детей, Чанг - десяти. Несмотря на обеспеченность близнецов, после того, как юг был разорен Гражданской войной в США, с деньгами начались проблемы - и они снова отправились выступать. В 1868 году они поехали в Великобританию, где столкнулись с волной критики и предрассудков. В 1870 году, когда они возвращались из турне по Европе и России, Чанг перенес инсульт, а январе 1874 года, когда близнецам было по 62 года, он заболел бронхитом и скончался через несколько дней. К моменту прибытия врача, в тот же день умер и Энг. Последующее вскрытие показало, что у Чанга был тромб в мозге, а Энг умер от испуга.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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