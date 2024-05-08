История братьев Банкер, благодаря которым появился термин "сиамские близнецы"

В 1830 году братья впервые приехали в Великобританию и посетили Лондон, где их осматривали ведущие врачи мира. Близнецов исследовали и лучшие врачи Америки с целью изучить такой необычный феномен. Главный вопрос, который мучил врачей - можно ли разделить их? Однако, они никак не приходили к единому мнению. Сами близнецы, кажется, не торопились с "разъединением": они понимали, что их особенность может принести им большие деньги. В 1831 году в возрасте 20 лет братья вернулись в США, и взяли деятельность в свои руки. Они уже не нуждались в услугах Хантера и наняли собственного менеджера. А также требовали, чтобы к ним относились с уважением - особенно те, кто критиковал их, и распространял слухи о том, что мать продала их в рабство.