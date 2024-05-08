Неистовая ярость: слоны мстят людям

Адам Пейман, директор программ по защите дикой природы Humane Society International, сказал: "Когда люди получают травмы или погибают из-за слонов, это, конечно, трагедия, но важно понимать, что за ней кроется жестокое обращение и эксплуатация, которым эти животные подвергались долгое время".

Он призвал туристов отказаться от развлекательных мероприятий с участием слонов, а также обвинил в росте числа нападений человеческую жадность, поскольку сокращение естественной среды обитания слонов привело к конкуренции за землю и ресурсы. По этой причине животные вынуждены поедать урожай с ферм.

"Люди сами бросают петарды и камни в стадо, поэтому слоны учатся бояться и защищаться".