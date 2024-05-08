Неистовая ярость: слоны мстят людям

В Таиланде участились случаи нападения слонов. Громадные животные устраивают хаос на дорогах, вторгаются в туристические зоны и даже проникают в дома. По данным Службы национальных парков, охраны диких животных и растений Таиланда, с 2018 года слоны убили по меньшей мере 150 человек, ещё 133 получили ранения.
Большинство жертв - туристы. И частота инцидентов только увеличивается. Помимо жестоких столкновений с людьми, целые стада слонов перекрывают дороги и давят автомобили.
Так, 50 слонов вышли на шоссе в Чаченгсау, полностью парализовав движение. А в национальном парке Кхауяй 34-летний семитонный гигант по кличке Дуэа улёгся на машину.
В таких провинциях, как Накхонратчасима, Пхангнга и Хуахин, наблюдается всплеск столкновений между людьми и слонами. Жителям приходится вооружаться пинг-понговыми "бомбами", чтобы отпугнуть животных.
Международная организация Humane Society International считает, что агрессия слонов связана с их содержанием в неволе. В Таиланде большое количество слонов занято в туристической и лесозаготовительной отраслях, многие содержатся в зоопарках и выступают в цирках.
Животных держат в маленьких вольерах, сковывают верёвками и цепями, заставляют выполнять задания, чтобы удовлетворить финансовые интересы своих дрессировщиков.
Защитники прав животных давно выступают против катания на слонах, считая его формой пыток.
Адам Пейман, директор программ по защите дикой природы Humane Society International, сказал: "Когда люди получают травмы или погибают из-за слонов, это, конечно, трагедия, но важно понимать, что за ней кроется жестокое обращение и эксплуатация, которым эти животные подвергались долгое время".
Он призвал туристов отказаться от развлекательных мероприятий с участием слонов, а также обвинил в росте числа нападений человеческую жадность, поскольку сокращение естественной среды обитания слонов привело к конкуренции за землю и ресурсы. По этой причине животные вынуждены поедать урожай с ферм.
"Люди сами бросают петарды и камни в стадо, поэтому слоны учатся бояться и защищаться".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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