FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16758 постов • 1710 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Неистовая ярость: слоны мстят людям

Неистовая ярость: слоны мстят людям

Автор:
08 мая 2024 08:52
Сообщество : Животные
Метки: Таиланд   животные   нападение   слон   случай   турист   
972
5

В Таиланде участились случаи нападения слонов. Громадные животные устраивают хаос на дорогах, вторгаются в туристические зоны и даже проникают в дома. По данным Службы национальных парков, охраны диких животных и растений Таиланда, с 2018 года слоны убили по меньшей мере 150 человек, ещё 133 получили ранения.

Большинство жертв - туристы. И частота инцидентов только увеличивается. Помимо жестоких столкновений с людьми, целые стада слонов перекрывают дороги и давят автомобили.

Так, 50 слонов вышли на шоссе в Чаченгсау, полностью парализовав движение. А в национальном парке Кхауяй 34-летний семитонный гигант по кличке Дуэа улёгся на машину.

×

В таких провинциях, как Накхонратчасима, Пхангнга и Хуахин, наблюдается всплеск столкновений между людьми и слонами. Жителям приходится вооружаться пинг-понговыми "бомбами", чтобы отпугнуть животных.

Международная организация Humane Society International считает, что агрессия слонов связана с их содержанием в неволе. В Таиланде большое количество слонов занято в туристической и лесозаготовительной отраслях, многие содержатся в зоопарках и выступают в цирках.

Животных держат в маленьких вольерах, сковывают верёвками и цепями, заставляют выполнять задания, чтобы удовлетворить финансовые интересы своих дрессировщиков.

Защитники прав животных давно выступают против катания на слонах, считая его формой пыток.

Адам Пейман, директор программ по защите дикой природы Humane Society International, сказал: "Когда люди получают травмы или погибают из-за слонов, это, конечно, трагедия, но важно понимать, что за ней кроется жестокое обращение и эксплуатация, которым эти животные подвергались долгое время".

Он призвал туристов отказаться от развлекательных мероприятий с участием слонов, а также обвинил в росте числа нападений человеческую жадность, поскольку сокращение естественной среды обитания слонов привело к конкуренции за землю и ресурсы. По этой причине животные вынуждены поедать урожай с ферм.

"Люди сами бросают петарды и камни в стадо, поэтому слоны учатся бояться и защищаться".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Таиланд   животные   нападение   слон   случай   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Krapiv 22 минуты назад
у нас "собачьи свадьбы", у них "слоновьи"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 6 минут назад
Я за слонов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ivan 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2935 постов (2763 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507492



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни
Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни
"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов
"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках...
Набирающие популярность в сообществах
Время меняет все
Время меняет все
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#в мире#кот#факты#ДТП#кошка#фильм#улыбнуло
#Прикол#автомобили#история#интересное#забавно#Автовсячина#интересно#кино#нападение#собака
#машина#люди#Юмор#полиция#США#аварии#авто аварии#позитив#истории#Россия
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Ящерочеловек из болота Скейп-Ор – пришелец или мутировавшая древняя рептилия? Ящерочеловек из болота Скейп-Ор – пришелец или мутировавшая древняя рептилия? В Румынии туристка попала в больницу после встречи с медведем В Румынии туристка попала в больницу после встречи с медведем Российский турист в Таиланде упал с пятиметровой высоты на мопеде и умер Российский турист в Таиланде упал с пятиметровой высоты на мопеде и умер Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо Собака напала на женщину и изуродовала ей лицо Турист заразился смертельным вирусом в парке обезьян Турист заразился смертельным вирусом в парке обезьян

На что жалуетесь?

Вернуться