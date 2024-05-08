Любитель пчёл похвастался стеклянным ульем

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Бесстрашный мужчина собрал и заселил стеклянный улей. Сделал он это для того, чтобы наблюдать за пчёлками прямо у себя дома.
В случае визита незваных гостей – разбейте стекло.
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