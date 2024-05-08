Любитель пчёл похвастался стеклянным ульем

FISHKINET
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во... Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе Девушку раскритиковали за откровенное платье на свадьбе Суд арестовал на 10 суток американца, бегавшего голым и нетрезвым по Москве Суд арестовал на 10 суток американца, бегавшего голым и нетрезвым... Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на базе отдыха чиновников Катер, купленный для спасателей Саратовской области, обнаружили на... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные "Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться "Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал... Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни Типичные девушки 90-х: стиль и образ жизни В NASA первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда В NASA первым человеком в космосе назвали американца Алана Шепарда В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не... Самокатчик сбил пешехода и попал на 2 000 000 рублей Самокатчик сбил пешехода и попал на 2 000 000 рублей Парень успокоил своего пьяного приятеля Парень успокоил своего пьяного приятеля "Молчи, женщина!": беременная жительница Люберец сделала замечание лихачу-маршрутчику - и нарвалась на оскорбления "Молчи, женщина!": беременная жительница Люберец сделала замечание... Отменяй, я не повезу: мемные ситуации о работе такси Отменяй, я не повезу: мемные ситуации о работе такси 25 гениальных снимков, которые появились на свет случайно 25 гениальных снимков, которые появились на свет случайно Псу предложили отведать "чипсы" для худеющих Псу предложили отведать "чипсы" для худеющих Известный актёр боевиков выбрал себе забавный чехол для телефона Известный актёр боевиков выбрал себе забавный чехол для телефона Вещи из СССР, которые так круто передают ту атмосферу, но уже почти все утрачены Вещи из СССР, которые так круто передают ту атмосферу, но уже... На видео попал кот, который попытался сбежать, но застрял в текстурах На видео попал кот, который попытался сбежать, но застрял в текстурах
Главная > Видео
Любитель пчёл похвастался стеклянным ульем

Любитель пчёл похвастался стеклянным ульем

Автор:
08 мая 2024 07:55
Метки: Видео   в мире   интересно   насекомые   пчелы   улей   
859
1
1

Бесстрашный мужчина собрал и заселил стеклянный улей. Сделал он это для того, чтобы наблюдать за пчёлками прямо у себя дома.

В случае визита незваных гостей – разбейте стекло.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   в мире   интересно   насекомые   пчелы   улей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3192 поста (3082 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

979948



Другие посты автора
Популярное
Медсестра из Пенсильвании получила 760 лет тюрьмы
Медсестра из Пенсильвании получила 760 лет тюрьмы
"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках производителей и маркетологов
"Состав тот же - навар 100000%": пользователь Твиттера написал тред об уловках...
Набирающие популярность
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
Инструкция, как накрутить себе рейтинг или уничтожить его конкурентам на АВИТО⁠⁠
Инструкция, как накрутить себе рейтинг или уничтожить его конкурентам на АВИТО⁠⁠
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Юмор#факты#кот#авто аварии#кино#кошка#скандал
#Прикол#животные#автомобили#полиция#забавно#ДТП#позитив#фильм#маразм#дети
#машина#в мире#история#интересное#США#аварии#Автовсячина#интересно#улыбнуло#нападение
Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора В Нидерландах создали дрон, который будет истреблять насекомых-вредителей В Нидерландах создали дрон, который будет истреблять насекомых-вредителей Муравьи водят "хоровод" под AC/DC Муравьи водят "хоровод" под AC/DC Бразильцы построили самую высокую в мире башню из палочек от мороженого Бразильцы построили самую высокую в мире башню из палочек от мороженого Мужчина придумал лопату для пожилых людей Мужчина придумал лопату для пожилых людей

На что жалуетесь?

Вернуться