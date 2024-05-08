Любитель пчёл похвастался стеклянным ульем

Интересные факты о самом распространенном химическом элементе во Вселенной

Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора

В Нидерландах создали дрон, который будет истреблять насекомых-вредителей

Муравьи водят "хоровод" под AC/DC

Бразильцы построили самую высокую в мире башню из палочек от мороженого

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