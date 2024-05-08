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Ирригационная собака за работой

Ирригационная собака за работой

Автор:
08 мая 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   в мире   животные   собака   
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Существует великое множество собачьих профессий. Кто-то из четвероногих друзей хорошо охотится, кто-то спасает и защищает людей. Оказывает есть еще и "ирригационные" собаки.

Собака-ирригака

Какой азарт! Глаза горят, лапы делают.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   в мире   животные   собака   
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