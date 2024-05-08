Колумбиец пожалел, что включил вентилятор в помещении

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Камера наблюдения запечатлела жителя колумбийского города Медельин, пересчитывающего деньги в кабинете. В какой-то момент мужчина решил сделать перерыв и включить вентилятор. Вскоре он пожалел о своём решении.
Потоки воздуха от вентилятора унесли часть денег на улицу через открытое окно.
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