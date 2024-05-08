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Колумбиец пожалел, что включил вентилятор в помещении

Колумбиец пожалел, что включил вентилятор в помещении

Автор:
08 мая 2024 07:45
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Колумбия   Медельин   Прикол   в мире   вентилятор   фейл   
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Камера наблюдения запечатлела жителя колумбийского города Медельин, пересчитывающего деньги в кабинете. В какой-то момент мужчина решил сделать перерыв и включить вентилятор. Вскоре он пожалел о своём решении.

Потоки воздуха от вентилятора унесли часть денег на улицу через открытое окно.

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Метки: Видео   Колумбия   Медельин   Прикол   в мире   вентилятор   фейл   
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4  комментария
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3k
Оксид Бетона 52 минуты назад
Редкостный!...
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431
сергей миронов 6 минут назад
Да, ладно, деньги еще можно собрать. Хорошо, что кокс не сдуло!
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3k
Сергей 13 минут назад
Сто пудов специально. Что бы деньжат скомуниздить у картеля.
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200
Петр Петров 14 минут назад
Это карма, видимо где-то набедокурил!
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