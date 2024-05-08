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Незваный гость в селе

Незваный гость в селе

Автор:
08 мая 2024 08:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Россия   Уэлен   белый медведь   село   собака   
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Белый медведь решил посетить село Уэлен в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Однако ему оказались не рады.

Сообщество Ꭹ϶ᴧᴇн нᴀ ᴋᴩᴀю ɜᴇʍᴧи сообщает:

В наше село заглянул Умка, нашел своего товарища, но собаки его отпугнули.

В данное время у хозяина Арктики проходит весенняя миграция с Берингова пролива на остров Врангеля и они часто заглядывают в села, которые встречаются им на пути. В частности и наше село, в которое последнее время они заглядывают частенько.

Автор видео сперва услышал лай собак и решил их успокоить, бросив петарды в окно. Потом он увидел, что с другого дома из окна кто-то подсвечивал фонарём. После решил выйти и посмотреть. Итог встретил Умку и записал видео.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Медведь   Россия   Уэлен   белый медведь   село   собака   
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8  комментариев
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14k
Андрей А Час назад
У первого съемщика чувство самосохранения отсутствует напрочь!
Хотя руки не кисло трясутся
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1k
Олег 4 минуты назад
Стальные яйца у оператора!
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18k
Сергей Полчаса назад
Мужик с телефоном бессмертный что ли? А если медведь на него кинется?
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163
padloni 36 минут назад
Он засейвился перед съёмкой, я так понимаю.
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11k
Доктор 43 минуты назад
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9k
Alex 54 минуты назад
Медведь расстояние до оператора пробежит секунды за 1.5 А потом сделает из него котлету.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3945 постов (3940 в горячем)

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