Незваный гость в селе

Сообщество Ꭹ϶ᴧᴇн нᴀ ᴋᴩᴀю ɜᴇʍᴧи сообщает:

В наше село заглянул Умка, нашел своего товарища, но собаки его отпугнули.

В данное время у хозяина Арктики проходит весенняя миграция с Берингова пролива на остров Врангеля и они часто заглядывают в села, которые встречаются им на пути. В частности и наше село, в которое последнее время они заглядывают частенько.

Автор видео сперва услышал лай собак и решил их успокоить, бросив петарды в окно. Потом он увидел, что с другого дома из окна кто-то подсвечивал фонарём. После решил выйти и посмотреть. Итог встретил Умку и записал видео.

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