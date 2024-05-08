Незваный гость в селе

Белый медведь решил посетить село Уэлен в Чукотском районе Чукотского автономного округа. Однако ему оказались не рады.
Сообщество Ꭹ϶ᴧᴇн нᴀ ᴋᴩᴀю ɜᴇʍᴧи сообщает:
В наше село заглянул Умка, нашел своего товарища, но собаки его отпугнули.
В данное время у хозяина Арктики проходит весенняя миграция с Берингова пролива на остров Врангеля и они часто заглядывают в села, которые встречаются им на пути. В частности и наше село, в которое последнее время они заглядывают частенько.
Автор видео сперва услышал лай собак и решил их успокоить, бросив петарды в окно. Потом он увидел, что с другого дома из окна кто-то подсвечивал фонарём. После решил выйти и посмотреть. Итог встретил Умку и записал видео.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Хотя руки не кисло трясутся