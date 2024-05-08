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Жительница Таиланда обнаружила в носу сотни личинок

Жительница Таиланда обнаружила в носу сотни личинок

Автор:
08 мая 2024 08:02
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: лечение   личинка   медицина   миаз   нос   паразит   
1639
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59-летняя женщина жаловалась на заложенность носа и боль в лице, но списывала проблемы с дыханием на аллергию. Только когда открылось носовое кровотечение, она заметила, что из ноздрей выходят десятки крошечных личинок.

Она тут же отправилась на обследование в больницу Накорнпинга (провинция Чиангмай, северный Таиланд). Доктор Патеемон Тханачайхан изучил рентгеновский снимок и заметил инородные тела в ноздрях.

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Медики ввели эндоскоп, было обнаружено и удалено более 100 личинок. После процедуры состояние женщины резко улучшилось.

Насекомые могли распространиться на близлежащие органы, такие как глаза или мозг, что привело бы к инвалидности и даже смерти. Считается, что жители северных регионов королевства, таких как Чиангмай, более подвержены респираторным заболеваниям, аллергии и риниту.

В 2022 году 64-летний португалец обратился к врачам с жалобами на зуд, кровотечение и боль в ухе и в итоге был госпитализирован.

Оказалось, его слуховой проход забит "многочисленными подвижными личинками". От вредителей удалось избавиться с помощью особых щипцов, после чего ухо пациента промыли водой.

К сожалению, плотоядные личинки повредили барабанную перепонку. Мужчину осмотрели в больнице Матозиньюше, Португалия, и поставили диагноз "миаз".

Врач Катарина Рато пояснила: "Личинки цилиндрические, сегментированные, бело-жёлтого цвета...соответствуют виду Cochliomyia hominivorax".

C. hominivorax - муха-паразит из тропиков Нового Света. Самка откладывает до 400 яиц в плоть других организмов, обычно теплокровных. Из яиц вылупляются личинки, которые питаются тканями живого хозяина.

Обычно эта муха обитает в Центральной и Южной Америке, а также на некоторых островах Карибского бассейна, таких как Ямайка и Куба.

Доктор Рато сказала, что пациенту назначили ушные капли с антибиотиком и раствором борной кислоты, а также пероральные антибиотики.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: лечение   личинка   медицина   миаз   нос   паразит   
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Ежик 51 минуту назад
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Сергей 16 минут назад
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Viktor 2 часа назад
Приятного аппетита, люди! Как раз к завтраку.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2935 постов (2763 в горячем)

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