Жительница Таиланда обнаружила в носу сотни личинок

В 2022 году 64-летний португалец обратился к врачам с жалобами на зуд, кровотечение и боль в ухе и в итоге был госпитализирован.

Оказалось, его слуховой проход забит "многочисленными подвижными личинками". От вредителей удалось избавиться с помощью особых щипцов, после чего ухо пациента промыли водой.

К сожалению, плотоядные личинки повредили барабанную перепонку. Мужчину осмотрели в больнице Матозиньюше, Португалия, и поставили диагноз "миаз".

Врач Катарина Рато пояснила: "Личинки цилиндрические, сегментированные, бело-жёлтого цвета...соответствуют виду Cochliomyia hominivorax".