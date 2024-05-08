Жительница Таиланда обнаружила в носу сотни личинок

59-летняя женщина жаловалась на заложенность носа и боль в лице, но списывала проблемы с дыханием на аллергию. Только когда открылось носовое кровотечение, она заметила, что из ноздрей выходят десятки крошечных личинок.
Она тут же отправилась на обследование в больницу Накорнпинга (провинция Чиангмай, северный Таиланд). Доктор Патеемон Тханачайхан изучил рентгеновский снимок и заметил инородные тела в ноздрях.
Медики ввели эндоскоп, было обнаружено и удалено более 100 личинок. После процедуры состояние женщины резко улучшилось.
Насекомые могли распространиться на близлежащие органы, такие как глаза или мозг, что привело бы к инвалидности и даже смерти. Считается, что жители северных регионов королевства, таких как Чиангмай, более подвержены респираторным заболеваниям, аллергии и риниту.
В 2022 году 64-летний португалец обратился к врачам с жалобами на зуд, кровотечение и боль в ухе и в итоге был госпитализирован.
Оказалось, его слуховой проход забит "многочисленными подвижными личинками". От вредителей удалось избавиться с помощью особых щипцов, после чего ухо пациента промыли водой.
К сожалению, плотоядные личинки повредили барабанную перепонку. Мужчину осмотрели в больнице Матозиньюше, Португалия, и поставили диагноз "миаз".
Врач Катарина Рато пояснила: "Личинки цилиндрические, сегментированные, бело-жёлтого цвета...соответствуют виду Cochliomyia hominivorax".
C. hominivorax - муха-паразит из тропиков Нового Света. Самка откладывает до 400 яиц в плоть других организмов, обычно теплокровных. Из яиц вылупляются личинки, которые питаются тканями живого хозяина.
Обычно эта муха обитает в Центральной и Южной Америке, а также на некоторых островах Карибского бассейна, таких как Ямайка и Куба.
Доктор Рато сказала, что пациенту назначили ушные капли с антибиотиком и раствором борной кислоты, а также пероральные антибиотики.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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