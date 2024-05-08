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Сообщество Без кота и жизнь не та 2360 постов • 514 подписчиков подписаться
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Нетерпеливый кот пытается добраться до миски с кормом

Нетерпеливый кот пытается добраться до миски с кормом

Автор:
08 мая 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   Прикол   корм   кот   кошка   
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Хозяйка заблокировала кота ногами, чтобы он не мешал ей накладывать корм. Питомцу не слишком понравилось такое действие хозяйки.

Активнее, чем в момент тыгыдыка, коты бывают только в тот момент, когда в их миску накладывают корм. Они прибегут с другого конца планеты со скоростью света ради этого, и пусть кто-то только попробует встать у них на пути.

В этом ролике хозяйка не только рискнула, но и заблокировала кота ногами, чтобы он не мешал ей спокойно наложить корм. Пушистый был крайне возмущен такой наглостью, поэтому активно сопротивлялся.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   корм   кот   кошка   
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2  комментария
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147k
parallax Час назад
Такое надо нести в солянку.
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9k
perekrestok 17 минут назад
Если автора зажать между ног то он тоже будет вырываться. Особенно если будет голодный.
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Себастьян Перейра
  • 3192 поста (3082 в горячем)

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