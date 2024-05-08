Нетерпеливый кот пытается добраться до миски с кормом

Активнее, чем в момент тыгыдыка, коты бывают только в тот момент, когда в их миску накладывают корм. Они прибегут с другого конца планеты со скоростью света ради этого, и пусть кто-то только попробует встать у них на пути.

В этом ролике хозяйка не только рискнула, но и заблокировала кота ногами, чтобы он не мешал ей спокойно наложить корм. Пушистый был крайне возмущен такой наглостью, поэтому активно сопротивлялся.