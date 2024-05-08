Урок лучше усваивается на практике

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Полученные теоретические знания порой нужно закрепить на практике. Автор видео, проводивший с девушкой тренировку, показал, чем чревато опускание рук.
Теперь точно поняла.
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