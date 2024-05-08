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Урок лучше усваивается на практике

Урок лучше усваивается на практике

Автор:
08 мая 2024 08:01
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   бокс   боксирование   удар   урок   
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Полученные теоретические знания порой нужно закрепить на практике. Автор видео, проводивший с девушкой тренировку, показал, чем чревато опускание рук.

Теперь точно поняла.

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Метки: Видео   Прикол   бокс   боксирование   удар   урок   
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1  комментарий
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Dsident Полчаса назад
Не, ну а чо.. один раз, и на всю жизнь запомнишь
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3682 поста (3642 в горячем)

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