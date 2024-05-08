Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале первые кадры обновлённого автомобиля Aurus. Была изменена передняя часть (оптика, решётка, передний бампер, капот), а также крылья авто. В целом автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.



"Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы. А следующий - 30 год. Это не привязано к конкретным датам, идём по намеченному графику", - рассказал в программе глава Минпромторга Денис Мантуров.



Президент России неоднократно показывал в ходе встреч лидерам других государств автомобили Aurus (с некоторыми коллегами он вместе прокатился).