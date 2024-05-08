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Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях

Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях

Автор:
08 мая 2024 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Aurus Senat   Автовсячина   Президент   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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Президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию на обновлённом лимузине Aurus Senat. В 2025 году такой автомобиль сможет купить любой желающий, а пока на них будут ездить только чиновники. Автомобиль получил ряд изменений и в экстерьере, и в интерьере. Выделяются новые матричные фары и мультимедийная система.

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Метки: Aurus   Aurus Senat   Автовсячина   Президент   Путин   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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9k
Alex 51 минуту назад
Барадачка нет, прикуривателя нет, пепельницы нет. Фигня какая-то
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9k
Ваcилий 2 минуты назад
Первый был похож на Rolls-Royce, а этот на китайский Hongqi)
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6k
jfk 5 минут назад
Мне визуально нравится авто, было бы интересно проехаться на пассажирском. надеюсь, локализацию доведут до 100%
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270
ГТА Форевер 15 минут назад
Великому Лидеру Великой Страны роскошный авто. Ну и лучше что не мерседес какой нибудь....
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25k
pssst Полчаса назад
первый выглядел солиднее.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
636
Mil-ast 36 минут назад
Цена этого Senat 47 млн рублей. Вопрос - на чьи деньги был куплен этот авто?
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71
asrsim Mil-ast 10 минут назад
Я готов выделять 0.00000...1 копеек из своей зарплаты, нато, чтоб мой президент ездил не на ржавой копейке.
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447
Dupych 41 минуту назад
Я бы купил.
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9k
Андрей Час назад
задняя часть автомобиля, кмк, не более современная, а наоборот шаг назад. салон автомобиля отличный. Вот такие "лады" надо для людей выпускать.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1265 постов (1257 в горячем)

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