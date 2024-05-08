Обновлённый Aurus Владимира Путина во всех деталях

1819
5
2
Президент России Владимир Путин приехал на инаугурацию на обновлённом лимузине Aurus Senat. В 2025 году такой автомобиль сможет купить любой желающий, а пока на них будут ездить только чиновники. Автомобиль получил ряд изменений и в экстерьере, и в интерьере. Выделяются новые матричные фары и мультимедийная система.
Журналист Павел Зарубин опубликовал в своём Telegram-канале первые кадры обновлённого автомобиля Aurus. Была изменена передняя часть (оптика, решётка, передний бампер, капот), а также крылья авто. В целом автомобиль является более современным в сравнении с предшественником.
"Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы. А следующий - 30 год. Это не привязано к конкретным датам, идём по намеченному графику", - рассказал в программе глава Минпромторга Денис Мантуров.
Президент России неоднократно показывал в ходе встреч лидерам других государств автомобили Aurus (с некоторыми коллегами он вместе прокатился).
"Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция самой платформы. А следующий - 30 год. Это не привязано к конкретным датам, идём по намеченному графику", - рассказал в программе глава Минпромторга Денис Мантуров.
Президент России неоднократно показывал в ходе встреч лидерам других государств автомобили Aurus (с некоторыми коллегами он вместе прокатился).
Источник:
Ссылки по теме:
- Путин - "цены на российские автомобили будут снижаться"
- Путин покатал глав Казахстана и Узбекистана на своём новом бронированном Aurus Komendant
- Aurus Komendant признали самым красивым внедорожником в России
- Концерн «Калашников» выпустил электрическую версию ретро-мотоцикла ИЖ-49
- Владимир Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну
Новости партнёров
реклама