Трейлер фильма Сожженный заживо (2021)

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Молодая медсестра выходит на свою первую смену в старой городской больнице. От одной из коллег она узнает историю, от которой ее бросает в озноб: несколько лет назад в больницу поступил пациент, мистер Мур, чье тело полностью обгорело из-за несчастного случая.
Врачи провели несколько операций, но он сходил с ума от боли. Однажды ночью одна из медсестер зашла к нему в палату, но его кровать была пуста. Больше о нем никто ничего не слышал. Вызов прерывает рассказ медсестры. Он поступил из комнаты мистера Мура.
Страна: Аргентина, Новая Зеландия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Флор Антонуччи, Бруно Джакоббе, Эухения Рихон, Раймонд И Ли, Хуан Мария Онетти, Элизабет Касановас, Мэтт Мерсер, Николас Онетти, Маги Брави
Режиссер: Николь Гуд, Карлота Переда, Тас Перейра, Эрика Скоггинс, Саманта Тиммс, Лорел Вэйл
Страна: Аргентина, Новая Зеландия
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 17 февраля 2022
В ролях: Флор Антонуччи, Бруно Джакоббе, Эухения Рихон, Раймонд И Ли, Хуан Мария Онетти, Элизабет Касановас, Мэтт Мерсер, Николас Онетти, Маги Брави
Режиссер: Николь Гуд, Карлота Переда, Тас Перейра, Эрика Скоггинс, Саманта Тиммс, Лорел Вэйл
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