Трейлер фильма Сожженный заживо (2021)

Врачи провели несколько операций, но он сходил с ума от боли. Однажды ночью одна из медсестер зашла к нему в палату, но его кровать была пуста. Больше о нем никто ничего не слышал. Вызов прерывает рассказ медсестры. Он поступил из комнаты мистера Мура.



Страна: Аргентина, Новая Зеландия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 17 февраля 2022

В ролях: Флор Антонуччи, Бруно Джакоббе, Эухения Рихон, Раймонд И Ли, Хуан Мария Онетти, Элизабет Касановас, Мэтт Мерсер, Николас Онетти, Маги Брави

Режиссер: Николь Гуд, Карлота Переда, Тас Перейра, Эрика Скоггинс, Саманта Тиммс, Лорел Вэйл