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Что за яблочки наливные?: поклонники не узнали изменившегося Райана Гослинга

Что за яблочки наливные?: поклонники не узнали изменившегося Райана Гослинга

Автор:
26 апреля 2024 18:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Райан Гослинг   актёр   внешность   интересное   фото   шоу бизнес   
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Актёр, судя по всему, посетил пластических хирургов.

Актёр Райан Гослинг, прославившийся после многих фильмов, появился на премьере своего нового фильма "Каскадёры", которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе. Конечно же, на премьере были журналисты, которые окружили актёра, сыгравшего главную роль. Райан дал несколько интервью, но поклонники заинтересовались его лицом.

Лицо Гослинга сильно изменилось, стало как будто надутым. Щёки стали круглее, скулы - как наливные яблочки, подбородок массивнее. Такое ощущение, что лицо скоро лопнет. Поклонники обратили на это внимание и решили, что актёр посетил косметолога и переборщил с уколами красоты.

У поклонников есть несколько версий произошедшего. Некоторые думают, что Гослинг просто потолстел и его лицо немного отекло от лишнего веса, другие склоняются к версии о вмешательстве косметолога, а третьи уверены, что это просто неудачные фото. Косметолог в разговоре с Metro сообщил, что в лице Райана могут быть филлеры.

“Если судить по фотографиям, актёр заполнил среднюю треть лица (среднещёчную борозду) филлерами. Именно они спровоцировали такую отёчность. Более того, похоже, их ввели с избытком, из-за чего лицо при улыбке деформируется, приподнимая филлеры, и выглядит дисгармонично”, - сказал пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Данила Лупин.

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Метки: Видео   Райан Гослинг   актёр   внешность   интересное   фото   шоу бизнес   
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11  комментариев
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10k
Гвоздь Час назад
нормальный же мужик был
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3k
Rom 4 минуты назад
Мёд воровал?
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10k
Пётр 7 минут назад
Первый раз его увидел в фильме Фанатик (2001), но в памяти моей, всегда образ человека из Драйв (2011)...
Ссылка www.youtube.com
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9k
Alex 18 минут назад
Я и не знал его
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20k
Bill 54 минуты назад
Хм. А я сразу его узнал. Забухал просто, наверное.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
погодь ка..это он в рекламе КЕНа играл? фильма про Барби?
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15k
Александр Час назад
Сделали мужику подтяжку кожи. Он в зеркало смотрит, а у него на голове - очко!
- Доктор! Это что за ппц?!
- Ну скажите, что это - родимое пятно.
Пациент расстёгивает ворот рубашки:
- А это, мать вашу, что?! Галстук?!
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
может он как епанат..вставил для роли какой из заднисы жира?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4969 постов (4755 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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