Что за яблочки наливные?: поклонники не узнали изменившегося Райана Гослинга

Актёр, судя по всему, посетил пластических хирургов.
Актёр Райан Гослинг, прославившийся после многих фильмов, появился на премьере своего нового фильма "Каскадёры", которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Техасе. Конечно же, на премьере были журналисты, которые окружили актёра, сыгравшего главную роль. Райан дал несколько интервью, но поклонники заинтересовались его лицом.
Лицо Гослинга сильно изменилось, стало как будто надутым. Щёки стали круглее, скулы - как наливные яблочки, подбородок массивнее. Такое ощущение, что лицо скоро лопнет. Поклонники обратили на это внимание и решили, что актёр посетил косметолога и переборщил с уколами красоты.
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У поклонников есть несколько версий произошедшего. Некоторые думают, что Гослинг просто потолстел и его лицо немного отекло от лишнего веса, другие склоняются к версии о вмешательстве косметолога, а третьи уверены, что это просто неудачные фото. Косметолог в разговоре с Metro сообщил, что в лице Райана могут быть филлеры.
“Если судить по фотографиям, актёр заполнил среднюю треть лица (среднещёчную борозду) филлерами. Именно они спровоцировали такую отёчность. Более того, похоже, их ввели с избытком, из-за чего лицо при улыбке деформируется, приподнимая филлеры, и выглядит дисгармонично”, - сказал пластический хирург, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Данила Лупин.
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Пациент расстёгивает ворот рубашки:
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