Что за яблочки наливные?: поклонники не узнали изменившегося Райана Гослинга

У поклонников есть несколько версий произошедшего. Некоторые думают, что Гослинг просто потолстел и его лицо немного отекло от лишнего веса, другие склоняются к версии о вмешательстве косметолога, а третьи уверены, что это просто неудачные фото. Косметолог в разговоре с Metro сообщил, что в лице Райана могут быть филлеры.