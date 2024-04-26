Дружелюбный отец: новый патриотичный северокорейский клип про Ким Чен Ына

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В Северной Корее выпустили патриотичный клип на песню «Дружелюбный отец», посвящённую лидеру Ким Чен Ыну. Ролик начал набирать популярность не только среди жителей страны, но и в остальном мире.
В ролике доступны английские субтитры
В закадровом тексте встречаются следующие строки: «Давайте споем, Ким Чен Ын, великий лидер» и «Давайте хвалиться Ким Чен Ыном, нашим дружелюбным отцом».
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В жопе так то жители Газы например, или хохлы, которые сами в эту жопу залезли. 40 лямов пиндосов в жопе живут так то. Еще перечислять?