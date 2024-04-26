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Дружелюбный отец: новый патриотичный северокорейский клип про Ким Чен Ына

Дружелюбный отец: новый патриотичный северокорейский клип про Ким Чен Ына

Автор:
26 апреля 2024 10:30
Метки: Видео   КНДР   Ким Чен Ын   Северная Корея   корейцы   люди   патриотизм   
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В Северной Корее выпустили патриотичный клип на песню «Дружелюбный отец», посвящённую лидеру Ким Чен Ыну. Ролик начал набирать популярность не только среди жителей страны, но и в остальном мире.

В ролике доступны английские субтитры

В закадровом тексте встречаются следующие строки: «Давайте споем, Ким Чен Ын, великий лидер» и «Давайте хвалиться Ким Чен Ыном, нашим дружелюбным отцом».

Источник:

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Метки: Видео   КНДР   Ким Чен Ын   Северная Корея   корейцы   люди   патриотизм   
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9  комментариев
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13k
Б.Касторский 46 минут назад
Да нормально! Передаст власть своей дочери или кто у него там растёт и про дитё споют песенку, как в своё время пели про его отца и деда.
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5k
Дмитрий Круглов 5 минут назад
Такой ролик намного лучше, чем ролики полуголых изгаженных наколками наркоманок и рэперов!
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−19
Iaroslav Полчаса назад
СССР 2.0
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20k
Bill 2 часа назад
Про Байдена если и снимут ролик, то о том как «дружелюбный отец» мылся с дочерью голыми в душе.
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9k
Ntvl 2 часа назад
Эти люди очень счастливые, потому что они даже не представляют в какой они жопе живут!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3932 поста (3925 в горячем)

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