Неадекватный покупатель спалил полмагазина в Липецкой области

Бессмысленный и беспощадный погром учинил житель Липецка в сельском супермаркете "Пятёрочка" вечером 25 апреля. Неадекватный мужчина не только разгромил половину магазина, но умудрился спалить в нём несколько отделов.





Сообщается, что перед погромом неадекват угрожал сотрудникам торговой точки ножом, затем побросал на землю товары, до которых смог дотянуться, достал горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. При этом покидать горящий торговый зал дебошир не спешил, его пришлось вытаскивать за ноги сотрудникам группы быстрого реагирования.