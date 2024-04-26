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Неадекватный покупатель спалил полмагазина в Липецкой области

Неадекватный покупатель спалил полмагазина в Липецкой области

Автор:
26 апреля 2024 17:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Липецкая область   Поджог   дебош   задержание   село Кулешовка   супермаркет   
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Находившегося в невменяемом состоянии дебошира пришлось выволакивать из горящего помещения.

Бессмысленный и беспощадный погром учинил житель Липецка в сельском супермаркете "Пятёрочка" вечером 25 апреля. Неадекватный мужчина не только разгромил половину магазина, но умудрился спалить в нём несколько отделов.


Сообщается, что перед погромом неадекват угрожал сотрудникам торговой точки ножом, затем побросал на землю товары, до которых смог дотянуться, достал горючую жидкость и чиркнул зажигалкой. При этом покидать горящий торговый зал дебошир не спешил, его пришлось вытаскивать за ноги сотрудникам группы быстрого реагирования.

Отмечается, что пострадал только товар и один кассовый аппарат (дебошира можно в счёт не брать). Сумму ущерба сотрудники супермаркета ещё не подсчитали.


"Пострадавших и погибших нет. Огонь охватил три квадратных метра, он был оперативно ликвидирован огнеборцами МЧС России", – заявили представители МЧС.


Причина спонтанной агрессии 34-летнего липовчанина неизвестна. Отмечается, что его закрыли в обезьянник. В скором времени будут решаться вопрос о мере пресечения.

Источник:

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Метки: Видео   Липецкая область   Поджог   дебош   задержание   село Кулешовка   супермаркет   
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7  комментариев
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61k
turyst 2 часа назад
"спалил пол магазина"

А стены и потолок?

Может, всё же, полмагазина?

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61k
turyst 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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