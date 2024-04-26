В Стамбуле суд приговорил к 1794 годам заключения террористку, убившую 6 человек в центре города

Вместе с ней по делу проходило 36 человек. Четверо из них отпустили из зала суда, остальные получили разные сроки за решёткой. Сама Ахлям аль-Башир на заседании заявляла, что «не будет себя защищать» и «примет любой приговор, который будет вынесен в её отношении».

Потому что хорошо понимала - после того, что она устроила, ни о каком снисхождении и речи быть не может. Так и вышло.

По статьям о нарушении единства и целостности государства и умышленном убийстве шести человек, террористку приговорили к 1794 годам в тюрьме. Прокуратура просила для неё 3009 лет заключения, но согласилась и с этим решением суда.