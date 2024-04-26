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В Стамбуле суд приговорил к 1794 годам заключения террористку, убившую 6 человек в центре города

В Стамбуле суд приговорил к 1794 годам заключения террористку, убившую 6 человек в центре города

Автор:
26 апреля 2024 18:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   Турция   приговор   стамбул   теракт   
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Обвинение просило для неё 3000 лет за решёткой.

13 ноября 2022 года на стамбульской улице Истикляль прогремел взрыв. От него погибло 6 человек и ещё 81 получили ранения. Среди пострадавших было трое наших граждан.

Вскоре силовики вычислили женщину, которая поставила и активировала бомбу на пешеходной улице.

И скрутили её. От взрыва до задержания прошло 10 часов.

Это 36-летняя гражданка Сирии Ахлям аль-Башир. На допросе она призналась, что проходила подготовку в лагерях отрядов народной самообороны сирийских курдов.

Вместе с ней по делу проходило 36 человек. Четверо из них отпустили из зала суда, остальные получили разные сроки за решёткой. Сама Ахлям аль-Башир на заседании заявляла, что «не будет себя защищать» и «примет любой приговор, который будет вынесен в её отношении».

Потому что хорошо понимала - после того, что она устроила, ни о каком снисхождении и речи быть не может. Так и вышло.

По статьям о нарушении единства и целостности государства и умышленном убийстве шести человек, террористку приговорили к 1794 годам в тюрьме. Прокуратура просила для неё 3009 лет заключения, но согласилась и с этим решением суда.

А в начале апреля этого года, местные силовики задержали в Стамбуле гражданина Таджикистана и уроженку Киргизии. Их подозревали в подготовке очередного теракта в Турции.

В доме, где укрывались гражданин Таджикистана Фазилжон А. (37 лет) и уроженка Кыргызстана Зульфия С. (41 год), находились полицейская форма, полицейские проблесковые маячки, рации, кобура для ножа и пистолета, а также цифровые материалы, содержащие инструкции (для совершения теракта, прим.), - сообщили представители спецслужб.

После серии допросов, таджика арестовали, а гражданку Киргизии депортировали на родину.

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Метки: Видео   Суд   Турция   приговор   стамбул   теракт   
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16  комментариев
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2k
ДК Час назад
"Первую тысячу лет трудно, а потом привыкаешь." Роберт Шекли, «Кое-что задаром»
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15k
..: Атеист :.. Минуту назад
Вот чет не пойму логики. 3000 лет. Ок, сделано чтобы по УДО не вышла. Но, мля, а разве удо есть по статье за терроризм? Если есть, то отменить его и давать реальные сроки, а то прям смешно становится. Ощущение, что посадили не обычную дуру, а кого-то божка, живущего тысячи лет. 100 лет хватило бы с головой.

Обвинитель: посадить на 50 лет!
Присяжные: нет, 100 лет!
Судья: кто даст больше?
Обвинитель: ок, 500 лет!
Присяжные: мало! 3000лет!
Обвинитель: много, на 1794 лет.
Судья: посажено! на 1794 лет. Суд окончен, следующий лот. тьфу, подсудимый.
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21k
Robin Hood 3 минуты назад
В топку турков. Второе видео +21 НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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10k
Гвоздь Полчаса назад
интересно, почему всем в мире пофиг на курдов?
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30
truten Гвоздь 12 минут назад
Работал я с Курдом, высокого мнения о себе, женщины для них это рабы как и талибы радикальные.
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959
Maxim Russo Полчаса назад
После её смерти тело кремируют, добавят в штукатурку прах и оштукатурят камеру? Через 1794 года произведут капитальный ремонт камеры, а сбитую со стен штукатурку отправят на свалку? Какие затейники эти турки!

Ссылка youtu.be
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7k
hhwost Полчаса назад
6 человек погибло, 81 ранен, а вам смех..ёчки, уроды.
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40k
АнтонПолднев Полчаса назад
Выйдет, а мы уже в другой галактике живём. На земле только Валл-И.
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4k
Дмитрий 42 минуты назад
Потому что у эрдогана в отличие от сами знаете кого есть яйцы и он взял и ВВЁЛ визовый режим с точиками, а сами знаете кто наоборот задвинул речь "как нужны нам трудовые мигранты и что их надо еще больше, смиритесь" и это еще 40 дней не прошло с крокуса...
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72k
Пётровыч 54 минуты назад
Турки видимо что то знают о элексире долголетия.
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9k
Роман Час назад
Мало... через полторы тысячи лет по УДО выйдет...
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13k
Copycat Час назад
мдаа ну бывает что дают ещё несколько "пожизненных"
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
"...хорошо понимала - после того, что она устроила, ни о каком снисхождении и речи быть не может." Ну почему же "так и вышло": целых 1206 лет ведь скостили.
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9k
Фельдъегерь 2 часа назад
фото обвинителя
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2846 постов (2798 в горячем)

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