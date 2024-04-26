В Стамбуле суд приговорил к 1794 годам заключения террористку, убившую 6 человек в центре города

Обвинение просило для неё 3000 лет за решёткой.
13 ноября 2022 года на стамбульской улице Истикляль прогремел взрыв. От него погибло 6 человек и ещё 81 получили ранения. Среди пострадавших было трое наших граждан.
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Вскоре силовики вычислили женщину, которая поставила и активировала бомбу на пешеходной улице.
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И скрутили её. От взрыва до задержания прошло 10 часов.
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Это 36-летняя гражданка Сирии Ахлям аль-Башир. На допросе она призналась, что проходила подготовку в лагерях отрядов народной самообороны сирийских курдов.
Вместе с ней по делу проходило 36 человек. Четверо из них отпустили из зала суда, остальные получили разные сроки за решёткой. Сама Ахлям аль-Башир на заседании заявляла, что «не будет себя защищать» и «примет любой приговор, который будет вынесен в её отношении».
Потому что хорошо понимала - после того, что она устроила, ни о каком снисхождении и речи быть не может. Так и вышло.
По статьям о нарушении единства и целостности государства и умышленном убийстве шести человек, террористку приговорили к 1794 годам в тюрьме. Прокуратура просила для неё 3009 лет заключения, но согласилась и с этим решением суда.
А в начале апреля этого года, местные силовики задержали в Стамбуле гражданина Таджикистана и уроженку Киргизии. Их подозревали в подготовке очередного теракта в Турции.
В доме, где укрывались гражданин Таджикистана Фазилжон А. (37 лет) и уроженка Кыргызстана Зульфия С. (41 год), находились полицейская форма, полицейские проблесковые маячки, рации, кобура для ножа и пистолета, а также цифровые материалы, содержащие инструкции (для совершения теракта, прим.), - сообщили представители спецслужб.
После серии допросов, таджика арестовали, а гражданку Киргизии депортировали на родину.
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Обвинитель: посадить на 50 лет!
Присяжные: нет, 100 лет!
Судья: кто даст больше?
Обвинитель: ок, 500 лет!
Присяжные: мало! 3000лет!
Обвинитель: много, на 1794 лет.
Судья: посажено! на 1794 лет. Суд окончен, следующий лот. тьфу, подсудимый.