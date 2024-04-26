Годовалый малыш в Подмосковье вдохнул стик от электронки, но родители обратились в больницу спустя сутки

В Подмосковье недосмотр и беспечность родителей чуть не привели к трагедии. Годовалый малыш каким-то образом вдохнул стик от электронки и он застрял у него в лёгких. Однако родители решили, что ничего страшного не произошло. Они обратились в больницу только после того, как малыш стал хрипеть и у него поднялась температура. О деталях родители ничего медикам не сообщили. По их мнению, они были уверены, что “ничего не случится”.