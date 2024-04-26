Годовалый малыш в Подмосковье вдохнул стик от электронки, но родители обратились в больницу спустя сутки

Родители думали, что ничего страшного не случится.
В Подмосковье недосмотр и беспечность родителей чуть не привели к трагедии. Годовалый малыш каким-то образом вдохнул стик от электронки и он застрял у него в лёгких. Однако родители решили, что ничего страшного не произошло. Они обратились в больницу только после того, как малыш стал хрипеть и у него поднялась температура. О деталях родители ничего медикам не сообщили. По их мнению, они были уверены, что “ничего не случится”.
К счастью, “ничего не случилось” благодаря помощи медиков. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.
«Врачи областного центра охраны материнства и детства смогли удалить стик через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов», – сообщили в больнице.
По словам хирурга Сергея Ловягина, стик содержал, в том числе органические материалы. Специалисты обратились к родителям, предупредив их, что могут начаться осложнения: в будущем у малыша может развиться пневмония из-за вредного инородного предмета. Медики уже выписали пациента из больницы, на данный момент он лечится амбулаторно.
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