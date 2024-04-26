FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8720 постов • 1062 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Годовалый малыш в Подмосковье вдохнул стик от электронки, но родители обратились в больницу спустя сутки

Годовалый малыш в Подмосковье вдохнул стик от электронки, но родители обратились в больницу спустя сутки

Автор:
26 апреля 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Спасение   дети   интересное   медики   родители   фото   электронка   
1202
2

Родители думали, что ничего страшного не случится.

В Подмосковье недосмотр и беспечность родителей чуть не привели к трагедии. Годовалый малыш каким-то образом вдохнул стик от электронки и он застрял у него в лёгких. Однако родители решили, что ничего страшного не произошло. Они обратились в больницу только после того, как малыш стал хрипеть и у него поднялась температура. О деталях родители ничего медикам не сообщили. По их мнению, они были уверены, что “ничего не случится”.

К счастью, “ничего не случилось” благодаря помощи медиков. Инородное тело, выяснили специалисты, находилось в правом бронхе.

«Врачи областного центра охраны материнства и детства смогли удалить стик через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов», – сообщили в больнице.

По словам хирурга Сергея Ловягина, стик содержал, в том числе органические материалы. Специалисты обратились к родителям, предупредив их, что могут начаться осложнения: в будущем у малыша может развиться пневмония из-за вредного инородного предмета. Медики уже выписали пациента из больницы, на данный момент он лечится амбулаторно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Спасение   дети   интересное   медики   родители   фото   электронка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 21 минуту назад
видно,у них срач в квартире,все разбросано на полу...ребенок в год только ползать умеет,все что видет-тянет себе в рот...ужас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4969 постов (4755 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине
«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила...
Совсем другие: женщины СССР во всей красе
Совсем другие: женщины СССР во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#кот#автомобили#люди#в мире#интересное#кино#Автовсячина#съемка#подборка
#животные#Юмор#автомир#интересно#аварии#ДТП#позитив#Реакция#шоу бизнес#природа
#Прикол#машина#кошка#факты#история#авто аварии#забавно#фильм#Разное#Россия
Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Автомобильный аккумулятор CATL способен за 10 минут зарядиться на 600 км пути Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские мультики с современными Воспитывайте своих детей сами! В Союзмультфильме ответили всем, кто сравнивает советские... Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца Подписчики 8-летней фигуристки Мирославы Лебедевой бьют тревогу из-за слишком амбициозного отца 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками В Харькове полицейские спасли детей, которых мать кормила собаками

На что жалуетесь?

Вернуться