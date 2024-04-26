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Игривая лошадка музицирует

Игривая лошадка музицирует

Автор:
26 апреля 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Музыка   Прикол   в мире   животные   лошадь   
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Лошадь продемонстрировала свои музыкальные способности. Только посмотрите, как она отыгрывает очередную композицию:

На видео попал момент, когда

В сети можно найти множество роликов, где кошки и собаки играют на музыкальных инструментах. Но наблюдать за лошадкой, обладающей музыкальным талантом, многим еще не приходилось. На видео попала именно такая лошадь.

Она продемонстрировала свои музыкальные способности, сыграв мелодию, и восхитила тысячи пользователей соцсетей. И хотя мелодия получилась немного нескладной, лошадка явно старалась, а это заслуживает похвалы и положительных комментариев.

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Метки: Видео   Музыка   Прикол   в мире   животные   лошадь   
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Себастьян Перейра
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