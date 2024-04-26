Игривая лошадка музицирует

В сети можно найти множество роликов, где кошки и собаки играют на музыкальных инструментах. Но наблюдать за лошадкой, обладающей музыкальным талантом, многим еще не приходилось. На видео попала именно такая лошадь.

Она продемонстрировала свои музыкальные способности, сыграв мелодию, и восхитила тысячи пользователей соцсетей. И хотя мелодия получилась немного нескладной, лошадка явно старалась, а это заслуживает похвалы и положительных комментариев.