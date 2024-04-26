Реакция кота на мыльный пузырь

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Домашний кот с интересом наблюдает за мыльным пузырём, летящим по кухне хозяев.
Котики постоянно познают что-то новое и, будто дети, поражаются этому. И вот недавно реакция котика на мыльный пузырь завирусилась в Сети.
Хвостатый встал на задние лапки и даже стал что-то восклицать, с интересом наблюдая за летающим объектом. Он также попытался познакомиться с шариком, понюхав его, но не успел: пузырь приземлился на пол и лопнул, оставив котика с кучей вопросов.
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