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Сообщество Без кота и жизнь не та 2312 постов • 513 подписчиков подписаться
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Реакция кота на мыльный пузырь

Реакция кота на мыльный пузырь

Автор:
26 апреля 2024 08:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   мыльный пузырь   
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Домашний кот с интересом наблюдает за мыльным пузырём, летящим по кухне хозяев.

Котики постоянно познают что-то новое и, будто дети, поражаются этому. И вот недавно реакция котика на мыльный пузырь завирусилась в Сети.

Хвостатый встал на задние лапки и даже стал что-то восклицать, с интересом наблюдая за летающим объектом. Он также попытался познакомиться с шариком, понюхав его, но не успел: пузырь приземлился на пол и лопнул, оставив котика с кучей вопросов.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   мыльный пузырь   
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Себастьян Перейра
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