Игрушка-трансформер, которую хотели бы себе многие дети и взрослые

1106
1
1
В сети появились ролики с демонстрацией возможностей игрушечного Мегатрона - одного из главных персонажей мультсериалов, комиксов и фильмов о трансформерах. Игрушка трансформируется в танк и понимает голосовые команды.
Игрушечный Мегатрон знает 270 фраз, умеет махать мечом и стрелять. Цена игрушки 1200 долларов (более 110 тысяч рублей).
Источник:
Ссылки по теме:
- Классная снегоуборочная машинка на пульте управления
- Эффектный водяной пистолет с цифровым дисплеем
- Невероятно красивая молния
- Самая кривая церковь в мире
- Лягушачье королевство
Новости партнёров
реклама
Прикольно. И дико дорого для игрушки на полчаса.