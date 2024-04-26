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Игрушка-трансформер, которую хотели бы себе многие дети и взрослые

Игрушка-трансформер, которую хотели бы себе многие дети и взрослые

Автор:
26 апреля 2024 11:27
Метки: Видео   Мегатрон   в мире   игрушка   интересно   трансформер   
1106
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В сети появились ролики с демонстрацией возможностей игрушечного Мегатрона - одного из главных персонажей мультсериалов, комиксов и фильмов о трансформерах. Игрушка трансформируется в танк и понимает голосовые команды.

Игрушечный Мегатрон знает 270 фраз, умеет махать мечом и стрелять. Цена игрушки 1200 долларов (более 110 тысяч рублей).

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Метки: Видео   Мегатрон   в мире   игрушка   интересно   трансформер   
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7  комментариев
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29
Alex 37 минут назад
Мегатрон моего детства
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22k
Mike Miller 7 минут назад
Десять раз туда-сюда трансформировался - и всё - надоел, и полетел в кучу других игрушек.
Прикольно. И дико дорого для игрушки на полчаса.
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17k
Kostick 14 минут назад
ля, где бакс по 28 ре?)) ей-ей, купил бы! но сотка, круто слишком.
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1k
b_e_l_i_a_l 17 минут назад
Эх... как же давно это было...
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11k
Павел Полчаса назад
вот это трансформер.
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634
DuckTales 41 минуту назад
Крутая штука
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3630 постов (3596 в горячем)

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