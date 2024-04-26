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В Одинцово девушка ограбила магазин интимных товаров

В Одинцово девушка ограбила магазин интимных товаров

Автор:
26 апреля 2024 09:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   дилдо   игрушки для взрослых   интим-магазин   кража   одинцово   секс-шоп   
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34-летняя местная жительница воспользовалась отсутствием продавца и похитила приглянувшиеся ей товары. Позже полиция обнаружила их у нее в квартире.

В вечернее время злоумышленница подойдя к интим-магазину, увидела, что дверь открыта, а внутри никого нет. Зайдя в помещение, женщина выключила свет, включила фонарик на телефоне и похитила товары интимного назначения, — говорится в сообщении.


В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


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Метки: Видео   дилдо   игрушки для взрослых   интим-магазин   кража   одинцово   секс-шоп   
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8  комментариев
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2k
Дмитрий 37 минут назад
Очередной дебил не знает, чем кража от грабежа отличается.
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просто Дмитрий 20 минут назад
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30k
Serg2001 Полчаса назад
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11k
МихА 42 минуты назад
Хорошо хоть в магазине не начала тест-драйв... Были уже такие, прямо в магазине начал пихать свою пепетку резиновую пилотку
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4k
iovan2011 Час назад
Хорошо хоть не изнасиловала никого
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11k
Дмитрий Час назад
Понять и простить.))))
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1414 постов (1382 в горячем)

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