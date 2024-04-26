В Одинцово девушка ограбила магазин интимных товаров

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34-летняя местная жительница воспользовалась отсутствием продавца и похитила приглянувшиеся ей товары. Позже полиция обнаружила их у нее в квартире.
В вечернее время злоумышленница подойдя к интим-магазину, увидела, что дверь открыта, а внутри никого нет. Зайдя в помещение, женщина выключила свет, включила фонарик на телефоне и похитила товары интимного назначения, — говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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