В Одинцово девушка ограбила магазин интимных товаров

В вечернее время злоумышленница подойдя к интим-магазину, увидела, что дверь открыта, а внутри никого нет. Зайдя в помещение, женщина выключила свет, включила фонарик на телефоне и похитила товары интимного назначения, — говорится в сообщении.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



