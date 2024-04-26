Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени

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Пятидесятые диктовали женщинам жесткие стандарты красоты - пышный бюст и тонкая талия. Но далеко не все им придерживались, хотя и считались теми еще красотками. Короче говоря, смотрите всё сами!
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2. Анита Экберг позирует для студентов-фотографов Государственного технического колледжа в Лос-Анджелесе, 1955 год
6. Тина Луиз - американская актриса, певица и писательница, лауреат премии «Золотой глобус», фото 1950-х
12. Бетти Пейдж - американская фотомодель. Во второй половине 1950-х поднялась в США до уровня секс-символа и, как считается, стала предтечей сексуальной революции 1960-х
13. Бетти Хлоя Бросмер — бывший американский бодибилдер, специалист по физической подготовке и легендарная пин-ап модель, 50-ые
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Метки: 50-е девушки ностальгия пятидесятые ретро фото
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Гейпоститдевочек.
Дрочить вредно.
сейчас таких "богинь" в любом онлифансе на доллар пучок.
Может хватит на РОССИЙСКОМ сайте поощрять западную культуру?
Либо делайте смешанные подборки. Почему ни одной советской знаменитости? Допустим в те года в СССР не было такого понятия как "секс-символ", но красотки же БЫЛИ! И не менее сексуальные чем зарубежные.
Где, к примеру, Элина Быстрицкая?
Он наших красавиц и не видел.