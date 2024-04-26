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Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени

Богини 50-х: самые настоящие секс-символы своего времени

Автор:
26 апреля 2024 20:00
Метки: 50-е   девушки   ностальгия   пятидесятые   ретро   фото   
3010
15

Пятидесятые диктовали женщинам жесткие стандарты красоты - пышный бюст и тонкая талия. Но далеко не все им придерживались, хотя и считались теми еще красотками. Короче говоря, смотрите всё сами!

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Метки: 50-е   девушки   ностальгия   пятидесятые   ретро   фото   
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17  комментариев
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1k
Opliut Час назад
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7k
Харон ( Χάρων) 22 минуты назад
Странно....
Гейпоститдевочек.
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612
Тордион Полчаса назад
Вдувабельных тиолок много, жаль что вдуть не получается, Они уже давно старухи, если не по померли. Нынче новых повыросло! Новые не хуже старых. Но столь же далеки и недоступны.
Дрочить вредно.
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6k
TirAn Полчаса назад
только Одри Хепберн, остальные так себе
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1k
олег Полчаса назад
норма джин всё равно лучше.
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7k
hhwost 39 минут назад
так-то тётки зачётные, спору нет. для 50-х.
сейчас таких "богинь" в любом онлифансе на доллар пучок.
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7k
Кистень 49 минут назад
12-У.ё.б.и.щ.е!
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3k
Звёздный странник Час назад
А в СССР знаменитых красоток в 50-е не было что ли?
Может хватит на РОССИЙСКОМ сайте поощрять западную культуру?
Либо делайте смешанные подборки. Почему ни одной советской знаменитости? Допустим в те года в СССР не было такого понятия как "секс-символ", но красотки же БЫЛИ! И не менее сексуальные чем зарубежные.
Где, к примеру, Элина Быстрицкая?
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10k
sedoisever Час назад
Когда я увидел заголовок "самые настоящие...", я не думал, что увижу тут рандомный набор из инета...
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2k
Сергей Час назад
Бетти Пейдж? Выберите одну из двух.
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51
Al Di Час назад
Знаю только Лорен, Бардо и Монро. И то не близко, так шапочно.
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40k
АнтонПолднев 2 часа назад
Эх... Ну хороши же!
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1032 поста (1078 в горячем)

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