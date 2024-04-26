Житель Санкт-Петербурга украл ванну, а на суде в стихах попросил прощения

Вора задержали. Но оказалось, он ещё и поэт. Мужчина написал стихи и обратился с ними к суду. Надо сказать, стихи достаточно талантливо написанные.

Вот стою я перед Вами, судить Вы будете меня.

И приговор вещать устами, я буду слушать Вас, судья.

И не скажу Вам гадких слов, не буду я цедить проклятья,

Я за свои грехи рыдать готов, не сторонник их понять я.

Чуть было не сошел с ума, пока готовился к суду.

Дать шанс - не много ведь труда, я не хочу опять в тюрьму.

Злодеев видели Вы здесь, что души губят тел невинных,

Не готовых нести крест, пройдя страданий троп тех длинных.

Мы совершаем все ошибки, мы платим временем за них,

Наши поступки слишком шибки, хочу чтоб ветер гнева стих.

Пусть окружает Вас добро, и счастливы пусть будут дети.

Я не хочу пойти на дно, в тюремные попасть сети.

Прошу Вас дать последний шанс, как воздух будет он сейчас.

Я проронил бы слез из глаз, но это мелочи для Вас.

Даю Вам слово я мужчины, что буду впредь я чтить закон.

На то ведь не нужны причины, в тюремный не хочу загон.

И пусть Вас бережет Господь, родных всех Ваших и детей,

Я не хочу вернуться вновь туда, где время бьет людей.