Житель Санкт-Петербурга украл ванну, а на суде в стихах попросил прощения

Однако суд не удовлетворил его просьбу.
Руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева рассказала про подсудимого, который отправил суду извинения в стихах. Началось всё с того, что мужчина совершил кражу. Он забрался в квартиру на 19 этаже по ул. Корнея Чуковского, в которой сломался замок, а хозяева не успели его починить. Мужчина умудрился вытащить из квартиры ванну за 3 000 рублей и электроплиту за 7 000 рублей. Но это ещё не всё! С награбленным местный житель умудрился скрыться!
Чтобы украсть с 19 этажа ванну, электроплиту и скрыться с ними в неизвестном направлении, на мой взгляд, необходимо обладать определенным талантом, - подчеркнули в суде.
Вора задержали. Но оказалось, он ещё и поэт. Мужчина написал стихи и обратился с ними к суду. Надо сказать, стихи достаточно талантливо написанные.
Вот стою я перед Вами, судить Вы будете меня.
И приговор вещать устами, я буду слушать Вас, судья.
И не скажу Вам гадких слов, не буду я цедить проклятья,
Я за свои грехи рыдать готов, не сторонник их понять я.
Чуть было не сошел с ума, пока готовился к суду.
Дать шанс - не много ведь труда, я не хочу опять в тюрьму.
Злодеев видели Вы здесь, что души губят тел невинных,
Не готовых нести крест, пройдя страданий троп тех длинных.
Мы совершаем все ошибки, мы платим временем за них,
Наши поступки слишком шибки, хочу чтоб ветер гнева стих.
Пусть окружает Вас добро, и счастливы пусть будут дети.
Я не хочу пойти на дно, в тюремные попасть сети.
Прошу Вас дать последний шанс, как воздух будет он сейчас.
Я проронил бы слез из глаз, но это мелочи для Вас.
Даю Вам слово я мужчины, что буду впредь я чтить закон.
На то ведь не нужны причины, в тюремный не хочу загон.
И пусть Вас бережет Господь, родных всех Ваших и детей,
Я не хочу вернуться вновь туда, где время бьет людей.
Однако, это не помогло. Мужчину суд приговорил к 2 годам 8 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима по статье за ограбление.
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