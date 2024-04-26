Крылатый кот

На сегодняшний день одна из самых распространенных версий гласит, что происходящее является результатом мутационных процессов. Зачатки «крыльев» должны закладываться еще во время эмбриональной стадии, а так как дополнительные конечности в течение жизни остаются ненужными, то до конца они не сформированы.