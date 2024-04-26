Крылатый кот

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В Чечне мужчина снял на видео крылатого кота. Крылья на спине двигаются, то есть сомнительно, что их приклеили ради забавы.
На сегодняшний день одна из самых распространенных версий гласит, что происходящее является результатом мутационных процессов. Зачатки «крыльев» должны закладываться еще во время эмбриональной стадии, а так как дополнительные конечности в течение жизни остаются ненужными, то до конца они не сформированы.
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