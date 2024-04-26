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Крылатый кот

Крылатый кот

Автор:
26 апреля 2024 11:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Крылатый кот   Крылья   животные   забавно   кот   кошка   
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В Чечне мужчина снял на видео крылатого кота. Крылья на спине двигаются, то есть сомнительно, что их приклеили ради забавы.

На сегодняшний день одна из самых распространенных версий гласит, что происходящее является результатом мутационных процессов. Зачатки «крыльев» должны закладываться еще во время эмбриональной стадии, а так как дополнительные конечности в течение жизни остаются ненужными, то до конца они не сформированы.

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Метки: Видео   Крылатый кот   Крылья   животные   забавно   кот   кошка   
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2  комментария
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222
Navygator Час назад
Это мутация. Лишняя пара лапок.
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17k
_Tango_ Час назад
Летучую мышь съел. Судя по всему из Уханя
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1415 постов (1382 в горячем)

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