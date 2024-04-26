Российские врачи отказались от антибиотиков при лечении ОРВИ

Специалисты сомневаются в их эффективности.
В России уменьшили количество лекарств, которые рекомендуется прописывать при ОРВИ. Из списка убрали антибиотики и синтетические гормоны. Теперь в списке 33 препарата. Это почти вдвое меньше, чем было в списке 2012 года. Список врачей наоборот расширили: теперь россияне могут посетить ещё акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога для диагностики.
Терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Яна Гончарова рассказала, что врачи перестали доверять антибиотикам. Учёные уверены, что антибиотики бесполезны при ОРВИ.
«Но бывают случаи, когда вирусная инфекция осложняется бактериальной. Диагностировать это и решить вопрос о назначении антибиотика может только врач», — напомнила терапевт.
Антибиотики следует применять только после назначения врача. Прием этих препаратов без показаний приведет к повышению риска осложнения вирусной инфекции бактериальной.
Простуду можно вылечить после посещения врача. Кроме того, современные врачи уверяют, что во время простуды можно (и нужно) мыться, от мороженого и холодного воздуха никто не заболеет, а при температуре не обязательно лежать пластом целый день.
При острых респираторных заболеваниях период максимальной заразности, как правило, составляет несколько дней, объяснил терапевт Андрей Рябков. По мере выздоровления выделение вирусов и бактерий из организма уменьшается, но может сохраняться до 10-14 дней от начала заболевания.
Источник:
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уж все вроде знают поговорку: пьёшь таблетки - болеешь гриппом неделю, не пьёшь - болеешь семь дней".
опять с пиндосов обезьянничаем: "что бы не случилось, пей антибиотики - вырастешь бройлером"?
я вот, кстати, уж лет 15 никаких таблеток, кроме анальгина, не пью.