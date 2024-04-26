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Российские врачи отказались от антибиотиков при лечении ОРВИ

Российские врачи отказались от антибиотиков при лечении ОРВИ

Автор:
26 апреля 2024 18:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ОРВИ   антибиотик   врачи   интересное   лекарства   медицина   фото   
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Специалисты сомневаются в их эффективности.

В России уменьшили количество лекарств, которые рекомендуется прописывать при ОРВИ. Из списка убрали антибиотики и синтетические гормоны. Теперь в списке 33 препарата. Это почти вдвое меньше, чем было в списке 2012 года. Список врачей наоборот расширили: теперь россияне могут посетить ещё акушера-гинеколога, гематолога и пульмонолога для диагностики.


Терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Яна Гончарова рассказала, что врачи перестали доверять антибиотикам. Учёные уверены, что антибиотики бесполезны при ОРВИ.

«Но бывают случаи, когда вирусная инфекция осложняется бактериальной. Диагностировать это и решить вопрос о назначении антибиотика может только врач», — напомнила терапевт.

Антибиотики следует применять только после назначения врача. Прием этих препаратов без показаний приведет к повышению риска осложнения вирусной инфекции бактериальной.

Простуду можно вылечить после посещения врача. Кроме того, современные врачи уверяют, что во время простуды можно (и нужно) мыться, от мороженого и холодного воздуха никто не заболеет, а при температуре не обязательно лежать пластом целый день.

При острых респираторных заболеваниях период максимальной заразности, как правило, составляет несколько дней, объяснил терапевт Андрей Рябков. По мере выздоровления выделение вирусов и бактерий из организма уменьшается, но может сохраняться до 10-14 дней от начала заболевания.

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Метки: ОРВИ   антибиотик   врачи   интересное   лекарства   медицина   фото   
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15  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Одновременно включили в стандартное лечение кагоцел, который абсолютно точно имеет доказанную НЕэффективность. Но наполняет карман понятно кого.
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17k
Kostick 15 минут назад
судя по тому, что те "врачи" продолжают прописывать арбидол, которые пустышка - ходить к оным, только для больничного, если нужен.
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52k
Элек Мек 16 минут назад
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Типа граф 38 минут назад
Я тут на работе простыл , на больничном был только 3 дня , до конца естественно не вылечился , потом ещё сильнее заболел .
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4k
poбт 2 часа назад
им бы отказаться он гомеопатии для начала
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7k
Дмитрий 2 часа назад
Задача современной медицины не в выздоровлении пациентов, а в том, что бы люди как можно дольше лечились и платили за это деньги.
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7k
hhwost 2 часа назад
антибиотики убивают бактериальные инфекции. вирусы убивает только иммунитет организма. это как-бы общеизвестно. и нахера и так ослабленный вирусом организм ещё пичкать химическими антибиотиками, которые организм тоже только ослабляют?
уж все вроде знают поговорку: пьёшь таблетки - болеешь гриппом неделю, не пьёшь - болеешь семь дней".
опять с пиндосов обезьянничаем: "что бы не случилось, пей антибиотики - вырастешь бройлером"?
я вот, кстати, уж лет 15 никаких таблеток, кроме анальгина, не пью.
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364
costarox hhwost Час назад
Молодец. Пей анальгин, который во всем мире, кроме России запрещен к применению. Помрешь самым умным.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4969 постов (4755 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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