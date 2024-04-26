Российские врачи отказались от антибиотиков при лечении ОРВИ

Простуду можно вылечить после посещения врача. Кроме того, современные врачи уверяют, что во время простуды можно (и нужно) мыться, от мороженого и холодного воздуха никто не заболеет, а при температуре не обязательно лежать пластом целый день.

При острых респираторных заболеваниях период максимальной заразности, как правило, составляет несколько дней, объяснил терапевт Андрей Рябков. По мере выздоровления выделение вирусов и бактерий из организма уменьшается, но может сохраняться до 10-14 дней от начала заболевания.