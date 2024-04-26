Почему знакомиться с девушкой нужно на пляже

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Макияж используется не только для того, чтобы скрыть недостатки во внешности. Тени и тушь — инструменты настоящего художника, а лицо девушки — чистый холст для уникальной картины.
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