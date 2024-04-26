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Почему знакомиться с девушкой нужно на пляже

Почему знакомиться с девушкой нужно на пляже

Автор:
26 апреля 2024 09:46
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   было стало   девушки   забавно   красота   макияж   
1472
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Макияж используется не только для того, чтобы скрыть недостатки во внешности. Тени и тушь — инструменты настоящего художника, а лицо девушки — чистый холст для уникальной картины.

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Метки: Китай   было стало   девушки   забавно   красота   макияж   
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satra 59 минут назад
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259
Влад 42 минуты назад
Уже давно есть косметика для пляжа..
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1414 постов (1382 в горячем)

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