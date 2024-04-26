Почему знакомиться с девушкой нужно на пляже

Если у вас нету денег, то вам ее не видать

Китайцы обидели индийцев роликом о превосходстве мотоциклов над автомобилями

В Китае новый тренд: девушки используют кожуру от помело как накладку для прически

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