Мужчины попытались ограбить ювелирный магазин, расположенный напротив полицейского участка

В полиции Гонконга сообщили, что все пятеро подозреваемых возрастом от 22 до 35 лет были выходцами из Южной Азии. Стражи правопорядка ищут сообщников злоумышленников.

По информации СМИ, торговый объект трижды подвергался ограблениям за последние шесть лет.