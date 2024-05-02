Получить дзен-пощечину – китайская традиция, в которой сомневаются сами китайцы

Не слабо побьют за 7 500 рублей

Стоит такой массаж от 600 юаней (7,5 тыс. рублей) – не слабо по китайским меркам, где конкуренция среди массажистов немалая. Но люди готовы платить, чтобы их исхлестали по акупунктурным точкам, китайцам вообще свои акупунктурные точки не жалко.

Практики считают, что для того, чтобы массаж был действенным, звуки должны прямо разлетаться по комнате. Везде пишут, что дзен-пощечины – это последовательное учение из древней медицины, но…