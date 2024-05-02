Получить дзен-пощечину – китайская традиция, в которой сомневаются сами китайцы

Дзен-пощечины или чан пай – это такой массаж шлепками, как можно более сильными и громкими, который выгонит всю негативную энергию из тела и прочистит энергетические каналы.
Не слабо побьют за 7 500 рублей
Стоит такой массаж от 600 юаней (7,5 тыс. рублей) – не слабо по китайским меркам, где конкуренция среди массажистов немалая. Но люди готовы платить, чтобы их исхлестали по акупунктурным точкам, китайцам вообще свои акупунктурные точки не жалко.
Практики считают, что для того, чтобы массаж был действенным, звуки должны прямо разлетаться по комнате. Везде пишут, что дзен-пощечины – это последовательное учение из древней медицины, но…
Гений шлепать других Дин Юрен
Вообще-то впервые о чан пай услышали в 2015 году, его изобрел практикующий терапевт-самоучка Дин Юреном из провинции Шаньдун на востоке Китая. Он называл это научно «Терапия естественного воздействия традиционной китайской медицины».
Но за пару лет так взлетела «на хайпе», что на массаж шлепками стали записываться даже самые яркие звезды Китая. Например, китайская актриса Чжоу Сюнь и модель Victoria's Secret Минг Си.
Всех излечит исцелит
Чжоу Синь даже рассказала про терапию в телешоу, один раз ее так сильно шлепнули, «она так очистилась, что вспомнила о почившей бабушке и заплакала». Как бы двусмысленно это ни звучало, ее реклама, что терапия шлепками помогла пережить горе и поставить эмоциональную точку, стала лучшей. Народ просто валом повалил получать дзен-затрещины.
Видимо, есть некий элемент мазохизма, что люди должны испытать боль, чтобы отпустить себе вину за не те слова и ошибки.
Посещающий уже пару лет такой массаж китаец признался, что только это помогло ему избавиться от мучившей его всю жизнь депрессии. Это и правда такой «усиленный курс медитации».
При этом научиться этой практике другим терапевтам предлагается всего за неделю на экспресс-курсе, и уже получать деньги с клиентов.
Хотя вторая половины китайцев все же считают шлепание мошенничеством. Или легальным способом, чтобы получить шлепки для тех, кому нравится, чтобы их шлепают.
«Попробуйте и поймите, будете ли вы дальше использовать это в интимной жизни», - в таком роде каждому хоть раз советуется сходить на массаж за 600 юаней.
Источник:
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