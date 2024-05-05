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Удочерённая китайской парой пакистанская девушка стала интернет-сенсацией в Китае

Удочерённая китайской парой пакистанская девушка стала интернет-сенсацией в Китае

Автор:
05 мая 2024 07:38
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   Удочерённая девочка   в мире   история   люди   пакистанская девушка   семья   
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20-летняя пакистанская девушка привлекла внимание китайских граждан благодаря роликам, в которых она свободно говорит на одном из китайских диалектов.

Проживающая в китайской провинции Хэнань Фань Цзыхэ, известная под прозвищем Сяо Хэй Ни, была удочерена китайской парой двадцать лет назад, когда они работали в Пакистане.

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В 2021 году девушка впервые опубликовала видео, в котором она ест местные деликатесы, разговаривая на диалекте провинции Хэнань. Видео быстро стало вирусным и привлекло много подписчиков. Сейчас у Цзыхэ более полумиллиона последователей на Weibo.

Свободное владение местным диалектом вызвало сомнения у некоторых китайских пользователей сети, которые предположили, что её видео являются результатом работы профессиональной команды или сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Отрицая обвинения, Цзыхэ сказала, что рада видеть восторженную реакцию. Она также объяснила, что идентифицирует себя как китаянку. Девушка пояснила, что с малого детства живёт в деревне Фанчжуан, города Ручжоу, в провинции Хэнань.

По словам девушки, несмотря на то, что она с детства вызывает подозрительные взгляды со стороны незнакомых людей, её родители решили дать ей самое хорошее воспитание.

“Моя семья небогата, но мои родители никогда не обращались со мной плохо. Они по-своему меня любят”, – рассказала Цзыхэ.

После популярности в Сети многие медиакомпании предлагали Цзыхэ выгодные контракты и сотрудничество, но девушка пока отказалась, заявив, что не хочет, чтобы её труд монетизировали так рано.

Помимо нескольких подработок моделью, Цзыхэ в основном зарабатывает на жизнь фермерством в своей деревне и помогает в семейном бизнесе, что позволяет ей зарабатывать 4000 юаней (767 долларов США) в месяц.

Однако Цзыхэ упомянула, что хочет стать стримером в прямом эфире и продавать сельскохозяйственную продукцию своей деревни, одновременно продвигая Хэнань как туристическое направление.

Ее заветная мечта? Купить дом поближе к городу для своих родителей, когда они постареют.

“Я всё ещё молода, поэтому должна бороться за свою семью”, – пояснила девушка.

Источник:

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Метки: Китай   Удочерённая девочка   в мире   история   люди   пакистанская девушка   семья   
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Харон ( Χάρων) 39 минут назад
Ты бы хоть текст редактировала, а не вставляла всё подряд...
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2023 5 минут назад
Чушь какая-то. Информационный мусор.
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1k
дмитрий викторович 7 минут назад
Ээээ....если бы я с детства жил в Китае, то мой родной язык стал бы китайский. Что тут удивительного?
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1425 постов (1394 в горячем)

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