Удочерённая китайской парой пакистанская девушка стала интернет-сенсацией в Китае

20-летняя пакистанская девушка привлекла внимание китайских граждан благодаря роликам, в которых она свободно говорит на одном из китайских диалектов.
Проживающая в китайской провинции Хэнань Фань Цзыхэ, известная под прозвищем Сяо Хэй Ни, была удочерена китайской парой двадцать лет назад, когда они работали в Пакистане.
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В 2021 году девушка впервые опубликовала видео, в котором она ест местные деликатесы, разговаривая на диалекте провинции Хэнань. Видео быстро стало вирусным и привлекло много подписчиков. Сейчас у Цзыхэ более полумиллиона последователей на Weibo.
Свободное владение местным диалектом вызвало сомнения у некоторых китайских пользователей сети, которые предположили, что её видео являются результатом работы профессиональной команды или сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Отрицая обвинения, Цзыхэ сказала, что рада видеть восторженную реакцию. Она также объяснила, что идентифицирует себя как китаянку. Девушка пояснила, что с малого детства живёт в деревне Фанчжуан, города Ручжоу, в провинции Хэнань.
По словам девушки, несмотря на то, что она с детства вызывает подозрительные взгляды со стороны незнакомых людей, её родители решили дать ей самое хорошее воспитание.
“Моя семья небогата, но мои родители никогда не обращались со мной плохо. Они по-своему меня любят”, – рассказала Цзыхэ.
После популярности в Сети многие медиакомпании предлагали Цзыхэ выгодные контракты и сотрудничество, но девушка пока отказалась, заявив, что не хочет, чтобы её труд монетизировали так рано.
Помимо нескольких подработок моделью, Цзыхэ в основном зарабатывает на жизнь фермерством в своей деревне и помогает в семейном бизнесе, что позволяет ей зарабатывать 4000 юаней (767 долларов США) в месяц.
Однако Цзыхэ упомянула, что хочет стать стримером в прямом эфире и продавать сельскохозяйственную продукцию своей деревни, одновременно продвигая Хэнань как туристическое направление.
Ее заветная мечта? Купить дом поближе к городу для своих родителей, когда они постареют.
“Я всё ещё молода, поэтому должна бороться за свою семью”, – пояснила девушка.
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