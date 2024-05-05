Удочерённая китайской парой пакистанская девушка стала интернет-сенсацией в Китае

Проживающая в китайской провинции Хэнань Фань Цзыхэ, известная под прозвищем Сяо Хэй Ни, была удочерена китайской парой двадцать лет назад, когда они работали в Пакистане.

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В 2021 году девушка впервые опубликовала видео, в котором она ест местные деликатесы, разговаривая на диалекте провинции Хэнань. Видео быстро стало вирусным и привлекло много подписчиков. Сейчас у Цзыхэ более полумиллиона последователей на Weibo.

Свободное владение местным диалектом вызвало сомнения у некоторых китайских пользователей сети, которые предположили, что её видео являются результатом работы профессиональной команды или сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Отрицая обвинения, Цзыхэ сказала, что рада видеть восторженную реакцию. Она также объяснила, что идентифицирует себя как китаянку. Девушка пояснила, что с малого детства живёт в деревне Фанчжуан, города Ручжоу, в провинции Хэнань.