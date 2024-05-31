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Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора

Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора

Автор:
31 мая 2024 23:31
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   жесть   смерть   смех   
1046
15

Это подборка фотографий, мемов и постов из социальных сетей, по традиции, понравится далеко не всем. Впечатлительным пользователям Фишек лучше воздержаться от просмотра этого контента!

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Метки: Прикол   Чёрный юмор   Юмор   жесть   смерть   смех   
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6  комментариев
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11k
sedoisever 58 минут назад
Наверное всё же не "выйдет на работу", а "будет на работе". )
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17k
Поручик 3 минуты назад
Улыбнули "Сапёр", "Кровавое ДТП" и "Папа это вам не мама"
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40k
Андрей Иванов 39 минут назад
Чувство чёрного юмора как ноги - у кого то есть, а у кого то нет
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40k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Вскрытие покажет. Если в лёгких воды нет - то победил, а если вода, то значит всё-таки вдохнул
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62k
dima423 Час назад
Нормуль) Больше всего в черном юморе меня радует как от него подгорают всякие тупорылые моралисты))
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1061 пост (1106 в горячем)

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