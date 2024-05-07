Китайцы ломанулись в горы, начитавшись романов

Оказалось, что и сами китайцы под огромным влиянием от своих книг. Но больше всего мужчинам там нравится жанр «уся» (там рассказывается про подвиги и крутых героев, что-то вроде рыцарских романов с китайским колоритом и менталитетом).

Самый известный автор уся-романов - Цзинь Юн, на его сюжетах и эстетики ставится сейчас куча дорам и даже фильмов. Видите, где дерутся в полете и рассекают на лету? Вдохновлялись романами Цинь Юна тоже.

Герои в этих романах много тренируются и обретают невероятное владение телом, чтобы взмывать вверх в прыжке и все эти кино-трюки.