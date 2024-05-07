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Китайцы ломанулись в горы, начитавшись романов

Китайцы ломанулись в горы, начитавшись романов

Автор:
07 мая 2024 09:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   горы   забавно   люди   роман   фото   
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Романтичная нация! Начитаются книг и творят подвиги. Сейчас не только в Китае, но и по всему миру растет популярность китайских новелл. Просто потому что это свежий глоток в идеях и подаче истории, да и переводчиков стало больше.

Оказалось, что и сами китайцы под огромным влиянием от своих книг. Но больше всего мужчинам там нравится жанр «уся» (там рассказывается про подвиги и крутых героев, что-то вроде рыцарских романов с китайским колоритом и менталитетом).

Самый известный автор уся-романов - Цзинь Юн, на его сюжетах и эстетики ставится сейчас куча дорам и даже фильмов. Видите, где дерутся в полете и рассекают на лету? Вдохновлялись романами Цинь Юна тоже.

Герои в этих романах много тренируются и обретают невероятное владение телом, чтобы взмывать вверх в прыжке и все эти кино-трюки.

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Вот только китайцы, начитавшиеся уся, решают тренировать свое тело и дух, чтобы стать такими же. И… уходят в горы.

Большое горное паломничество книжных детей

Первой ласточкой большого поветрия стал 20-летний парень Сяохао, который просто обожает книги Цзинь Юна. Он ушел жить в горную пещеру, чтобы заниматься боевыми искусствами, как герой из книги, в марте 2019 года.

Он так впечатлился историями, что решил стать отшельником, чтобы ничто не отвлекало его от тренировок, чтобы стать «героем своего поколения».

Сяохао выложил в интернет ролики и фотографии, как он тренируется в самостоятельно оборудованной пещере с копьем. Он говорил, что это такое же копье, как у Лу Бу из «Троецарствия».

Помимо боя на копьях, он оттачивал свои навыки в рукопашном бою, кунг-фу, боксе. Но странно – все это в одиночку. А ведь для тренировок в боксе точно нужен партнер.

И молодые люди потянулись в горы

Сяохао сказал тогда, что никакого величия невозможно достичь, если ты останешься в шумном, суетном городе. Тут важно перестроить сознание в уединении. Ведь он уже тренировался в городе, когда начитался книг, и особого развития в своем владении боевыми искусствами не заметил.

Очевидно – дело в месте.

И ему поверили!

Другой очень громкий случай ухода в пещеры был с фанатом Цзинь Юна по фамилии Тай. Ему было тесно в обычной жизни, где он изображал из себя мастера боевых искусств. Он работал на заводе и разбил очки коллеги, когда пытался вести себя, как герой.

Когда его уволили, он с радостью отправился в пещеры, чтобы тренироваться в боевых искусствах. Он регулярно выкладывает фотографии, как ему живется в пещерах. Днем он тренируется, по вечерам читает книги Цзинь Юна, и вполне себе счастлив.

Вот, а вы думали, что толкиенисты только у нас и в Европе бывают? У Китая тоже есть свои эскаписты, при этом еще более увлеченные. К нас коллективно в лес на три года уходить, чтобы стать Леголасом, вроде не принято.

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Метки: Китай   в мире   горы   забавно   люди   роман   фото   
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Artem 9 минут назад
Китайские эльфы )
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