«Мы же в России живём, а не в Америке»: депутат Милонов призвал запретить женщинам ходить по улице без нижнего белья

На это его подтолкнул внешний вид некоторых прелестниц.
В Россию пришла жара и граждане оголились. За процессом наблюдал депутат Госдумы Виталий Милонов, а после заявил, что с этим надо что-то делать.
Лето, жара… и опять это голопузое жлобьё с вываливающимися телесами, нависающими над трусами, плавками, шлёпающие в своих вьетнамках по нашим городам.
Это жлобство, родившееся в каких-то гомункуловых подвалах. Я не знаю, откуда эти люди взялись. Это не селяне, это не городские. То есть, это какие-то мутанты. Видимо, они откуда-то извне у нас появились. Ещё вдобавок, это жлобьё сидит на кортанах и жрёт семечки.
Депутат не обошёл вниманием и прекрасных дам. И сделал упор на тех, кто расхаживает по улице без нижнего белья.
Я считаю, что нахождение без нижнего белья в публичном месте может не совпадать с вашей самооценкой и нравственными предпочтениями общества. Давайте будем одеваться прилично! В конце концов: мы же в России живём, а не в Америке.
Источник:
Всё это не на шутку встревожило Милонова и он решил разработать дресс-код и правила нахождения в общественных местах. Чтобы без семечек и кортанов. Но, обязательно, в нижнем белье.
Источник:
- Депутат Госдумы предложил ввести в российских школах уроки целомудрия
- Помощник депутата с криминальным прошлым устроил дебош в ресторане
- «Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале
- "Ведь это же всё было": томский депутат предложила создать для тунеядцев трудовые лагеря
- «Посланники из ада»: депутат Милонов потребовал запретить гонять на электросамокатах в городах
===========
А милонов собственную рожу приличия ради побрить не хочет? Или он считает себя неотразимым?
Все никак не вырастет (сарказм)