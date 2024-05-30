«Мы же в России живём, а не в Америке»: депутат Милонов призвал запретить женщинам ходить по улице без нижнего белья

Лето, жара… и опять это голопузое жлобьё с вываливающимися телесами, нависающими над трусами, плавками, шлёпающие в своих вьетнамках по нашим городам.

Это жлобство, родившееся в каких-то гомункуловых подвалах. Я не знаю, откуда эти люди взялись. Это не селяне, это не городские. То есть, это какие-то мутанты. Видимо, они откуда-то извне у нас появились. Ещё вдобавок, это жлобьё сидит на кортанах и жрёт семечки.