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«Мы же в России живём, а не в Америке»: депутат Милонов призвал запретить женщинам ходить по улице без нижнего белья

«Мы же в России живём, а не в Америке»: депутат Милонов призвал запретить женщинам ходить по улице без нижнего белья

Автор:
30 мая 2024 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Виталй Милонов   Нижнее белье   девушки   депутат   доесс-код   правила   
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На это его подтолкнул внешний вид некоторых прелестниц.

В Россию пришла жара и граждане оголились. За процессом наблюдал депутат Госдумы Виталий Милонов, а после заявил, что с этим надо что-то делать.

Лето, жара… и опять это голопузое жлобьё с вываливающимися телесами, нависающими над трусами, плавками, шлёпающие в своих вьетнамках по нашим городам.

Это жлобство, родившееся в каких-то гомункуловых подвалах. Я не знаю, откуда эти люди взялись. Это не селяне, это не городские. То есть, это какие-то мутанты. Видимо, они откуда-то извне у нас появились. Ещё вдобавок, это жлобьё сидит на кортанах и жрёт семечки.

Депутат не обошёл вниманием и прекрасных дам. И сделал упор на тех, кто расхаживает по улице без нижнего белья.

Я считаю, что нахождение без нижнего белья в публичном месте может не совпадать с вашей самооценкой и нравственными предпочтениями общества. Давайте будем одеваться прилично! В конце концов: мы же в России живём, а не в Америке.

Всё это не на шутку встревожило Милонова и он решил разработать дресс-код и правила нахождения в общественных местах. Чтобы без семечек и кортанов. Но, обязательно, в нижнем белье.

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Метки: Видео   Виталй Милонов   Нижнее белье   девушки   депутат   доесс-код   правила   
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25  комментариев
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19k
Алекс 45 минут назад
Про жлобъё в трениках с полторашкой в руках согласен полностью, но ДЕВОК СЦУКО НЕ ТРОНЬ!!!
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62k
Мойша 2 минуты назад
Мы ищем таланты!!!
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3k
Autumn2015 3 минуты назад
А как он собирается проверять наличие/отсутствие белья?
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6k
TirAn 9 минут назад
Сначала без трусов, потом без лифчиков, потом что?
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2k
Палыч 9 минут назад
это какие-то мутанты ©
===========
А милонов собственную рожу приличия ради побрить не хочет? Или он считает себя неотразимым?
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20k
Bill 13 минут назад
И создать "партули нравстренности" - чтобы ходили по улицам и проверяли наличие нижнего белья.
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12k
Дмитрий 13 минут назад
Занялся бы делом. Ведь ещё недавно даже в артиллерии служил в СВО говорят. А теперь опять занялся тем, что под юбки бабам заглядывает! Займись делом извращенец!
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19k
GROMOZEKA 16 минут назад
Забавно, что свою пламенную речь он произносит на фоне развалившейся заколоченной избы, с характерной надписью на стене
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41k
albedo 19 минут назад
Милонов получается,под женские юбки все еще заглядывает.
Все никак не вырастет (сарказм)
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10k
Alex 21 минуту назад
Иди на хер.
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33k
Владимир 24 минуты назад
Когда этого кретина уже в Кащенко на опыты сдадут?
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51k
Максим Т. Полчаса назад
Потому что мыть надо, а не проветривать!
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13k
Гомерчик Полчаса назад
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4k
iovan2011 38 минут назад
Это картавое недоразумение себя в зеркало видело, мне кажется на телеса приятнее смотреть чем на него. А он скоро из утюга уже начнёт жизни учить, ещё один моральный удот, который зарабатывает на пиаре.
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5k
Tuskub 46 минут назад
Слышу/вижу "милонов" - ставлю "минус"
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11k
Олегbl4 46 минут назад
Где в проверяющий патруль записывают?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2993 поста (2944 в горячем)

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