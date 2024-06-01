FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8872 поста • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Российские топ-компании получили предложение привезти на ПМЭФ Канье Уэста...за $1 млн

Российские топ-компании получили предложение привезти на ПМЭФ Канье Уэста...за $1 млн

Автор:
01 июня 2024 21:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Канье Уэст   ПМЭФ   вечерняя программа   мошенники   пиарщики   шоу   
2066
4

До начала одного из самых громких событий 2024 года - Петербургского международного экономического Форума (ПМЭФ) остается несколько дней. Днём там будут вершиться судьбы России, а по вечерам гостей будут развлекать приглашенные на неформальные мероприятия звёзды. Одной из главных интриг остается вопрос приезда в Россию Канье Уэста.

Как сообщает канал "Беспощадный пиарщик" накануне события по пиар-представительствам российских топ-компаний полетели как под копирку составленные предложения следующего рода:

Приветствую, срочный вопрос, практически бомба.

Сегодня мы были уполномочены оргами приезда Канье Уэста в Россию предложить его выступление на каком-то из респектабельных вечерних ивентов в дни ПМЭФ с 5 по 7.06.

Стоимость до 1 млн USD, резкое снижение обсуждается.

Подтверждающие приезд документы имеются.

Прекрасная идея заменить им (или дополнить) артистов на вашей вечеринке, чтобы реально пропиарить вас на весь мир. Первая же вечеринка – и такой хайп, ради этого и на более крупную площадку можно перенести)) Информацию просьба воспринимать как предельно конфиденциальную. Жду ответ возможно срочнее, так как также это будет предложено владельцам ещё двух банков и ещё паре участников вечерней программы.

Резкое снижение цены, как сообщается "Беспощадным пиарщиком", подразумевает падение ценника с миллиона сначала до 600 000 долларов. А затем, по плану, начинается «уместный торг». Известно о "как минимум двух компаниях, в которые поступили подобные, подкупающие своей новизной предложения".

По словам источника в третьей компании, авторов у таких предложений несколько.

Приезд Канье Уэста в Россию действительно обсуждался, и его агенты готовы к такому подвигу, сообщает источник "БП", но .... за 5 млн долл.

"Поскольку сумма эта не окупаемая, рассматривался вариант приезда артиста на ПМЭФ, но как объяснить трату такой суммы на западного артиста в эпоху СВО? Ответственность брать на себя никто не хочет".

На этом фоне появились мутные инициаторы, которые, как выражается источник, «пытаются нащупать губами государево вымя» и присосаться к нему в форме сбора денег на выступление.

"Мы полагаем, девочки, что никакой Канье никуда не приедет, и это один из более чем тысячи способов сравнительно честного отъема денег у населения. Вроде и Портнягин уже присел, и Аяз, а люди всё не успокаиваются", - резюмирую авторы канала.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Канье Уэст   ПМЭФ   вечерняя программа   мошенники   пиарщики   шоу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
russger Час назад
Ой прям пздц звезда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
max20 15 минут назад
Если с Бианкой, то у многих пердаки заполыхают.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Бывалый Трус Полчаса назад
А что, Газманов с Шаманом уже приелись? Как же желание - поддерживать отечественного производителя? Зачем нам певец наиболее вероятного противника. А он ещё и налоги будет платить в бюджет этого противника. Как-то совсем не скрепно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
МБР Полчаса назад
Либеральный гадюшник этот ПМЭФ..
Разогнать к чертовой матери.
Опять нам всякие бл...ди вроде набиуллиной или грефа будут рассказывать, как хорошо когда инфляция в 100% и как надо поднимать банковский процент
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod Полчаса назад
У нас есть 1лям зелени, куда же мы его всрём?
А давайте чёрное говно пригласим из враждебной для нас страны? Точно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Талибы же уже приезжают. Нахрена там еще и этот?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Бывалый Трус Fishki_surfer 7 минут назад
Товарищ Вест - один из главных борцов за права афро-американских негров. Он заверил, что все деньги полученные от этого концерта он пожертвует на наркотики и женщин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Бывалый Трус Бабай 40 секунд назад
В тайге хозяин - медведь. Но я не уверен, можно ли с ним вести переговоры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1502 поста (1431 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101370



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Предсказуемый бой мужчины и двух девушек
Предсказуемый бой мужчины и двух девушек
Набирающие популярность в сообществах
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
С добрым утром
С добрым утром
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#животные#история#полиция#находка#интересное#новости#светофор
#в мире#машина#Юмор#ДТП#авто аварии#позитив#кот#Автовсячина#Россия#Аукцион
#люди#автомобили#интересно#факты#аварии#сарказм#собака#убийство#инцидент#Животное
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги Канье Уэст напал на журналистку после неудобных вопросов о жене, а потом предложил ей деньги "Бьянка, беги!": Канье Уэст показал домашний наряд своей жены и снова взволновал фанатов "Бьянка, беги!": Канье Уэст показал домашний наряд своей жены и снова взволновал фанатов Старшая дочь Канье Уэста рисует его нынешнюю жену без одежды Старшая дочь Канье Уэста рисует его нынешнюю жену без одежды Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов" Канье Уэст объявил о старте продаж "Черных псов" Канье Уэст вывел свою жену на улицу в пакете Канье Уэст вывел свою жену на улицу в пакете

На что жалуетесь?

Вернуться