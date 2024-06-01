Российские топ-компании получили предложение привезти на ПМЭФ Канье Уэста...за $1 млн

До начала одного из самых громких событий 2024 года - Петербургского международного экономического Форума (ПМЭФ) остается несколько дней. Днём там будут вершиться судьбы России, а по вечерам гостей будут развлекать приглашенные на неформальные мероприятия звёзды. Одной из главных интриг остается вопрос приезда в Россию Канье Уэста.
Как сообщает канал "Беспощадный пиарщик" накануне события по пиар-представительствам российских топ-компаний полетели как под копирку составленные предложения следующего рода:
Приветствую, срочный вопрос, практически бомба.
Сегодня мы были уполномочены оргами приезда Канье Уэста в Россию предложить его выступление на каком-то из респектабельных вечерних ивентов в дни ПМЭФ с 5 по 7.06.
Стоимость до 1 млн USD, резкое снижение обсуждается.
Подтверждающие приезд документы имеются.
Прекрасная идея заменить им (или дополнить) артистов на вашей вечеринке, чтобы реально пропиарить вас на весь мир. Первая же вечеринка – и такой хайп, ради этого и на более крупную площадку можно перенести)) Информацию просьба воспринимать как предельно конфиденциальную. Жду ответ возможно срочнее, так как также это будет предложено владельцам ещё двух банков и ещё паре участников вечерней программы.
Резкое снижение цены, как сообщается "Беспощадным пиарщиком", подразумевает падение ценника с миллиона сначала до 600 000 долларов. А затем, по плану, начинается «уместный торг». Известно о "как минимум двух компаниях, в которые поступили подобные, подкупающие своей новизной предложения".
По словам источника в третьей компании, авторов у таких предложений несколько.
Приезд Канье Уэста в Россию действительно обсуждался, и его агенты готовы к такому подвигу, сообщает источник "БП", но .... за 5 млн долл.
"Поскольку сумма эта не окупаемая, рассматривался вариант приезда артиста на ПМЭФ, но как объяснить трату такой суммы на западного артиста в эпоху СВО? Ответственность брать на себя никто не хочет".
На этом фоне появились мутные инициаторы, которые, как выражается источник, «пытаются нащупать губами государево вымя» и присосаться к нему в форме сбора денег на выступление.
"Мы полагаем, девочки, что никакой Канье никуда не приедет, и это один из более чем тысячи способов сравнительно честного отъема денег у населения. Вроде и Портнягин уже присел, и Аяз, а люди всё не успокаиваются", - резюмирую авторы канала.
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Разогнать к чертовой матери.
Опять нам всякие бл...ди вроде набиуллиной или грефа будут рассказывать, как хорошо когда инфляция в 100% и как надо поднимать банковский процент
А давайте чёрное говно пригласим из враждебной для нас страны? Точно!