Российские топ-компании получили предложение привезти на ПМЭФ Канье Уэста...за $1 млн

Приезд Канье Уэста в Россию действительно обсуждался, и его агенты готовы к такому подвигу, сообщает источник "БП", но .... за 5 млн долл.

"Поскольку сумма эта не окупаемая, рассматривался вариант приезда артиста на ПМЭФ, но как объяснить трату такой суммы на западного артиста в эпоху СВО? Ответственность брать на себя никто не хочет".

На этом фоне появились мутные инициаторы, которые, как выражается источник, «пытаются нащупать губами государево вымя» и присосаться к нему в форме сбора денег на выступление.

"Мы полагаем, девочки, что никакой Канье никуда не приедет, и это один из более чем тысячи способов сравнительно честного отъема денег у населения. Вроде и Портнягин уже присел, и Аяз, а люди всё не успокаиваются", - резюмирую авторы канала.