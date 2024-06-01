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VIP-клиентам банков аферисты предлагают отредактировать данные о себе в "Википедии"

VIP-клиентам банков аферисты предлагают отредактировать данные о себе в "Википедии"

Автор:
01 июня 2024 23:50
Сообщество : Мошенничество
Метки: администраторы   аферисты   википедия   мошенники   обман   редактирование   
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Мошенники не стоят на месте, а развиваются со скоростью сорняков. "Российская газета" сообщает новой схеме обмана банковских клиентов с высоким достатком.

Мошенники начали применять новую схема обмана банковских клиентов, на этот раз их целью стали люди с высоким достатком, - пишет "Российская Газета". Так, VIP-клиентам под видом администраторов "Википедии" звонят аферисты и предлагают "отредактировать" свою биографию на портале через специально созданное для этого приложение.

Итог понятен.

Предлагаемое приложение может дать доступ к управлению смартфоном жертвы или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы

, - рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Такие случаи не являются массовыми, однако для некоторых премиальных клиентов банков могут нести серьезную угрозу, предупредила эксперт.

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Метки: администраторы   аферисты   википедия   мошенники   обман   редактирование   
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1  комментарий
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Владимир 42 минуты назад
А то что в педивикии может редактировать любые данные вообще кто угодно?
Я в этой херне участвовал в написании статьи "Россия родина слонов"..
хосподя.. Это же просто фанатская.. Фанатский сборник выдержек и мнений, более того, он захвачен хохлами сейчас (работа в IT, да).. Это же капец.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1503 поста (1431 в горячем)
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