VIP-клиентам банков аферисты предлагают отредактировать данные о себе в "Википедии"

Мошенники не стоят на месте, а развиваются со скоростью сорняков. "Российская газета" сообщает новой схеме обмана банковских клиентов с высоким достатком.
Мошенники начали применять новую схема обмана банковских клиентов, на этот раз их целью стали люди с высоким достатком, - пишет "Российская Газета". Так, VIP-клиентам под видом администраторов "Википедии" звонят аферисты и предлагают "отредактировать" свою биографию на портале через специально созданное для этого приложение.
Итог понятен.
Предлагаемое приложение может дать доступ к управлению смартфоном жертвы или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы
, - рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
Такие случаи не являются массовыми, однако для некоторых премиальных клиентов банков могут нести серьезную угрозу, предупредила эксперт.
Источник:
- Модель из Москвы развели на деньги и фото "ню", пригласив на съемки клипа Шамана
- Мошенник уговорил мужчину поджечь банк
- В Москве парень спас пенсионерку: не дал перевести 1,2 миллиона рублей мошенникам
- В Подмосковье женщина отдала мошенникам около миллиона рублей, опасаясь, что деньги переведут в помощь ВСУ
- Диалоги с мошенниками, которые лихо получили отпор от неудавшихся жертв обмана
Я в этой херне участвовал в написании статьи "Россия родина слонов"..
хосподя.. Это же просто фанатская.. Фанатский сборник выдержек и мнений, более того, он захвачен хохлами сейчас (работа в IT, да).. Это же капец.