VIP-клиентам банков аферисты предлагают отредактировать данные о себе в "Википедии"

Мошенники начали применять новую схема обмана банковских клиентов, на этот раз их целью стали люди с высоким достатком, - пишет "Российская Газета". Так, VIP-клиентам под видом администраторов "Википедии" звонят аферисты и предлагают "отредактировать" свою биографию на портале через специально созданное для этого приложение.