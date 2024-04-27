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74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк

74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк

Автор:
27 апреля 2024 12:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   люди   мошенники   новости   обман   ограбление   фото   
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. На преступление она пошла с пистолетом в руках

В США 74-летняя Энн Майерс из Огайо якобы стала жертвой онлайн-мошенников. Она решила ограбить банк, чтобы поправить материальное положение. Подробностями делятся USA Today и NBC News.

Инцидент произошел 19 апреля. Вооруженная пенсионерка угрожала сотрудникам AurGroup Credit Union пистолетом и требовала денег.

Женщину уже арестовали. Она призналась в совершении преступления. Пистолет нашли в ее машине. Сейчас ей уже предъявлены обвинения в ограблении с огнестрельным оружием при отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Ранее у Энн Майерс не было криминального прошлого.

Как отметили в USA Today, из судебных документов неясно, наняла ли пожилая женщина себе адвоката.

О том, что Энн Майерс могла стать жертвой аферистов, в полиции узнали после беседы с ее родственниками. По их словам, 74-летняя американка отправила деньги человеку, чья личность не установлена.


«Некоторые могут счесть Энн Майерс в этой ситуации жертвой. Но она решила сделать жертвами еще нескольких человек, когда пошла грабить банк с огнестрельным оружием в руках, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — говорит сержант полиции Брендон МакКроски (Brandon McCroskey).

По его словам, Майерс планировала ограбление. Например, она сняла номер со своей машины и попыталась удалить с бампера наклейку. Кроме того, она обсуждала ограбление со своей семьей, но родственники не восприняли ее слова всерьез.

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Метки: Видео   в мире   люди   мошенники   новости   обман   ограбление   фото   
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a_komolow 2 часа назад
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18k
Сергей Полчаса назад
74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банкПосмотреть
74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1604 поста (1301 в горячем)

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