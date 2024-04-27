74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк

. На преступление она пошла с пистолетом в руках
В США 74-летняя Энн Майерс из Огайо якобы стала жертвой онлайн-мошенников. Она решила ограбить банк, чтобы поправить материальное положение. Подробностями делятся USA Today и NBC News.
Инцидент произошел 19 апреля. Вооруженная пенсионерка угрожала сотрудникам AurGroup Credit Union пистолетом и требовала денег.
Женщину уже арестовали. Она призналась в совершении преступления. Пистолет нашли в ее машине. Сейчас ей уже предъявлены обвинения в ограблении с огнестрельным оружием при отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Ранее у Энн Майерс не было криминального прошлого.
Как отметили в USA Today, из судебных документов неясно, наняла ли пожилая женщина себе адвоката.
О том, что Энн Майерс могла стать жертвой аферистов, в полиции узнали после беседы с ее родственниками. По их словам, 74-летняя американка отправила деньги человеку, чья личность не установлена.
«Некоторые могут счесть Энн Майерс в этой ситуации жертвой. Но она решила сделать жертвами еще нескольких человек, когда пошла грабить банк с огнестрельным оружием в руках, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — говорит сержант полиции Брендон МакКроски (Brandon McCroskey).
По его словам, Майерс планировала ограбление. Например, она сняла номер со своей машины и попыталась удалить с бампера наклейку. Кроме того, она обсуждала ограбление со своей семьей, но родственники не восприняли ее слова всерьез.
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