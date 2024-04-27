74-летняя американка стала жертвой аферистов и ограбила банк

Женщину уже арестовали. Она призналась в совершении преступления. Пистолет нашли в ее машине. Сейчас ей уже предъявлены обвинения в ограблении с огнестрельным оружием при отягчающих обстоятельствах и фальсификации улик. Ранее у Энн Майерс не было криминального прошлого.

Как отметили в USA Today, из судебных документов неясно, наняла ли пожилая женщина себе адвоката.

О том, что Энн Майерс могла стать жертвой аферистов, в полиции узнали после беседы с ее родственниками. По их словам, 74-летняя американка отправила деньги человеку, чья личность не установлена.