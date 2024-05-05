Китай стыдит жителей за ношение пижам

Но стеганные пижамки носят, конечно, не только в Шанхае. Если что-то в Китае входит в моду, то это подхватывают все. И вот в некоторых регионах власти «устыдились» людей, которые прямо в пижамах ходят по улице.

Например, в провинции Ахой администрация даже стала публично стыдить людей за такой вид в своем официальном аккаунте. Они не просто опубликовали фото прохожих в пижамах, но и нашли данные о них! Подписали под фотографиями фамилии и социальный номер. Всего шесть фотографий женщин и одного мужчины были приданы «публичной порке» за стыдный дресс-код.