Китай стыдит жителей за ношение пижам

Вы наверняка хоть раз видели китайца в теплой пижаме посреди города. На видео или даже вживую, если были в крупном городе. Это такой «шанхайский модный феномен», как витиевато это называют в некоторых соц. сетях.
Но стеганные пижамки носят, конечно, не только в Шанхае. Если что-то в Китае входит в моду, то это подхватывают все. И вот в некоторых регионах власти «устыдились» людей, которые прямо в пижамах ходят по улице.
Например, в провинции Ахой администрация даже стала публично стыдить людей за такой вид в своем официальном аккаунте. Они не просто опубликовали фото прохожих в пижамах, но и нашли данные о них! Подписали под фотографиями фамилии и социальный номер. Всего шесть фотографий женщин и одного мужчины были приданы «публичной порке» за стыдный дресс-код.
То есть сделали практически то же самое, что выдумывают про Китай в иностранной пьесе. «Партия пыталась указать, в чем ходить можно, а в чем – нельзя»
Китайцы не дали спуску
Возмущению общественности не было предела. В Weibo аккаунт властей просто затравили. Фотографии быстренько удалили, но обвинения в том, что власти лезут не в свое дело, продолжали литься.
Администрации пришлось принести публичное извинение. «Мы недостаточно хорошо проверили содержание поста», - попытались оправдаться они.
- Личные номера обычно публикуют рядом с фотографиями убийц! А вы приравняли к ним людей в пижамах. И в каком законе написано, что это незаконно!? – бушевали комментаторы.
Юристы наперебой предлагали семи «опозоренным» китайцам подать в суд на бюро управления Сучжоу. Ведь верховенство закона все еще первично по отношению к чувству прекрасного чиновников.
Как относятся к пижамам в самом Китае
Неоднозначно, нельзя сказать, что все однозначно «за». Как у нас к угги – кому-то невероятно удобно, кто-то в жизни такой безвкусицы для него не наденет.
Но вот беда, домашние теплые пижамы когда-то считали символом богатой «западной» жизни. Так как такие пижамы носили в иностранном кино. Потом пижамы стали шить и в самом Китае, их стали носить на улицу. И тут же появилась утепленная стеганная линейка, чтобы выпендриваться даже в холодную погоду.
И тогда статусными стали все подряд! Пижамы стали такими дешевыми, что их стали носить уже просто потому что это выгодно, а не из чувства моды. Выгодно и ужасно удобно, вроде и гуляешь, а удобно, как дома.
С пижамами уже пытались бороться в само Шанхае, где и начался этот культурный феномен. Это было в 2010 году, когда там собирались провести Всемирную выставку.
Началась социальная кампания «Оставьте пижаму дома», чтобы иностранцы не засмеяли. Все же китайцы тоже пытаются выглядеть перед иностранцами лучше, чем они на самом деле есть.
И хорошо, что пижамы не победили и они остались в китайском уличном гардеробе. Это же уникальный городской тренд целой страны, кто еще может таким похвастаться?
К тому же, кто хоть раз в жизни пострадал от тепленькой пижамы? Никто. Зачем бороться с тем, от чего нет вреда? Глупость в чистейшем виде.
Источник:
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