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Сообщество Без кота и жизнь не та 2417 постов • 517 подписчиков подписаться
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А у нас во дворе есть бандитов толпа

А у нас во дворе есть бандитов толпа

Автор:
01 июня 2024 20:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Двор   Животное   банда   группировка   кот   котик   милота   сборище   суровость   фото   
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Котики – существа милейшие в своём пушистом величии. Но когда они сбиваются в стаи, то горе тому, кто перейдёт дорогу такой организованной (но это не всегда), преступной и очень пушистой организации.

Суровые дворовые котаны – это завораживающе, страшно и очень мимимишно. Ведь даже в составе дворовых банд они остаются котиками.

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Метки: Двор   Животное   банда   группировка   кот   котик   милота   сборище   суровость   фото   
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4  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
Ну, это святое. Плюс!
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6k
Peter Griffin 12 минут назад
Сибиряки-лучшие.
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8k
S__D Полчаса назад
Комментарий к фото
Нихера се "не вооружены"..
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22k
Альберт 48 минут назад
"15. Тренируем воинственный взгляд и походку."

Возможно, я и ошибаюсь, но тренируют - кого-то, а взгляд и походку - отрабатывают.
Это, как "одеть" и "надеть".
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1521 пост (637 в горячем)

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