А у нас во дворе есть бандитов толпа

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Котики – существа милейшие в своём пушистом величии. Но когда они сбиваются в стаи, то горе тому, кто перейдёт дорогу такой организованной (но это не всегда), преступной и очень пушистой организации.
Суровые дворовые котаны – это завораживающе, страшно и очень мимимишно. Ведь даже в составе дворовых банд они остаются котиками.
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Возможно, я и ошибаюсь, но тренируют - кого-то, а взгляд и походку - отрабатывают.
Это, как "одеть" и "надеть".