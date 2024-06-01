13 странных суеверий, в которые до сих пор верят люди

Это одно из самых популярных и широко распространенных суеверий в Бразилии: если вы оставите свою сумку на полу, вы потеряете деньги. Редко можно увидеть, чтобы кто-то ставил свою сумку на пол, предпочитая оставлять ее на коленях, на столе или свисающей со стула. Конечно, если у вас случайно упал бумажник, это не считается плохой приметой. И в той же Бразилии есть ещё одна забавное суеверие. Если у вас в доме гость, который злоупотребил гостеприимством, нужно положить метлу за дверь, и тогда он уйдет.