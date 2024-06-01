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13 странных суеверий, в которые до сих пор верят люди

13 странных суеверий, в которые до сих пор верят люди

Автор:
01 июня 2024 22:08
Сообщество : Жизнь
Метки: Странные   большинство   верят   люди   страны   суеверия   
1433
14

Когда неоднозначные идеи принадлежат одному человеку, профессионалы называют это обсессивно-компульсивным расстройством, но если это делают многие или большинство людей в одном месте, то это считают культурным суеверием. В мире существует множество довольно своеобразных предрассудков, которые разделяют почти все жители страны. В этом посте вы увидите странные суеверия из разных культур.

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Метки: Странные   большинство   верят   люди   страны   суеверия   
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8  комментариев
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11k
Billi_Bons Час назад
Встреча перед рыбалкой с женщиной, особенно пожилой к неудачной рыбалке. Проверено, работает.
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46
Кэрри 8 минут назад
А я, когда возвращаюсь за чем-то забытым, в зеркало смотрюсь -интересно, откуда это суеверие?
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7k
Александр 17 минут назад
У меня другой вопрос... Что у чувака с 5 фотки с пальцами?
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12k
Дмитрий 24 минуты назад
У нас есть поговорка: Воду пьют за дураков.
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4k
Rom Полчаса назад
говно какое то всё
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1885 постов (1829 в горячем)

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