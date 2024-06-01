13 странных суеверий, в которые до сих пор верят люди

Когда неоднозначные идеи принадлежат одному человеку, профессионалы называют это обсессивно-компульсивным расстройством, но если это делают многие или большинство людей в одном месте, то это считают культурным суеверием. В мире существует множество довольно своеобразных предрассудков, которые разделяют почти все жители страны. В этом посте вы увидите странные суеверия из разных культур.
1. Пустая бутылка на столе
2. Стучать по дереву
3. Кролик
4. Сумка на земле
5. Прятать большие пальцы
6. Тост с водой
7. Бородатые женщины
8. Цифра 4
9. Жёлтые цветы
10. Смертоносный вентилятор
11. Письма Джульетте
12. Удачный поворот большого пальца
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