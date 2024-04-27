Жесткий пример китайской интернет-цензуры

Китай следит за своими гражданами. И с одной стороны это хорошо, никто не потеряется. Но недавно власти Китая оштрафовали блогера за то, что она сфабриковала невинную ложь. И появляются вопросы – а правда ли нужно ТАК следить?
Что случилось и французская домашка
Девушка-блогер под ником Турман Мао И Бэй – довольно милая, потому и популярная в соц. сети Douyin. У нее там 18,8 миллионов подписчиков.
Она училась на дизайнера во Франции, потому знает французский. Но в 2022 году она вернулась в Китай, чтобы стать профессиональным блогером.
И вот в середине февраля она выложила короткий ролик, что уборщик в одном из французских кафе принес ей «книгу на китайском». Она сразу узнала тетрадь для домашних работ младшеклассника, даже сказала, что тетрадка принадлежит некоему Цинь Лану и провинции Цзянсу».
Видимо, школьник взял с собой домашку в путешествие на каникулах и забыл ее в чужой стране.
- Цинь Лан, я немедленно полечу обратно в Китай и принесу тебе домашнее задание. Я легко сделала ее за тебя. Не нужно благодарностей, ха-ха, — сказала напарница блогера в видео.
Этот ролик тронул сердца и стал вирусным в Китае, его даже показали в СМИ и на телевидении.
А потом еще и подал голос мужчина из Цзянсу, который утверждал, что является дядей этого школьника.
А через неделю блогер опубликовала еще одно видео, в котором поделилась, что передала домашнюю работу матери девочки Цинь Лан. И в качестве доказательства даже показа скриншот общения с женщиной.
- История завершилась счастливо, - заключила девушка.
Власти Гуанджоу меж тем не спали. Они почему-то проверили все записи о покидавших страну учениках младшей школы.
И заявили, что никакая девочка по имени Цинь Лан ни во Францию, никуда в зимние каникулы страну не покидала.
Они вызвали блогершу, и та «раскололась», что вся история была придумана, чтобы привлечь подписчиков на ее профиль в соц. сетях.
Она купила тетрадку с домашкой заранее в интернете, и сама взяла ее с собой в поездку во Францию.
И за это на нее наложили «административное наказание и штраф», какого именно размера и в чем наказание, разрешили блогерше не уточнять. И сами не распространялись.
Однако сам факт, зачем китайские власти вообще расследовали, есть ли это такая школьница, забывала ли она домашнюю работу?! Это была просто милая история из соц. сетей, блогерша не вымогала денег на помощь ребенку или что-то подобное.
То есть да, она соврала, но должно ли правительство наказывать за безвредную ложь, и есть ли у него на это право. Штраф был наложен по статье «кадры, оказывающие влияние на общественность». Но понятнее все равно не становится.
Кстати, общественность была возмущена, но из 19 миллионов подписчиков от блогерши пока отписалось 450 тысяч. Для нас много, а в масштабах Китая вообще «копейки».
Девушка принесла извинения на своем канале.
- Я хочу извиниться перед общественностью, я больше не буду распространять фейковый контент, - сказала девушка.
Но одно дело, когда фейковый контент вредоносный. Недавно вот в Китае разоблачили троицу, которая прикидывалась «деревенщинами» из глубинки, которые живут на природе и продают собранные вручную травы. Это оказались обеспеченные молодые девушки, которые просто гримировались ради роликов, чтобы продвигать свой обычный ширпортребный товар.
Источник:
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- Китайцы делают себе оттопыренные эльфийские уши
- Семейная пара отдала на благотворительность $24 миллиона, стала монахами и теперь будет жить на милостыню
- Китаец прятался в пещере 14 лет из-за 150 юаней
- Китаец женился на силиконовой кукле, потому что ничто иное ему не потянуть
Фейки и есть фейки, даже если они "милые и пушистые".
Эти аферисты начинают всегда с малого...
По моему глубокому убеждению, ложь не бывает безвредной.