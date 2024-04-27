Жесткий пример китайской интернет-цензуры

Что случилось и французская домашка

Девушка-блогер под ником Турман Мао И Бэй – довольно милая, потому и популярная в соц. сети Douyin. У нее там 18,8 миллионов подписчиков.

Она училась на дизайнера во Франции, потому знает французский. Но в 2022 году она вернулась в Китай, чтобы стать профессиональным блогером.

И вот в середине февраля она выложила короткий ролик, что уборщик в одном из французских кафе принес ей «книгу на китайском». Она сразу узнала тетрадь для домашних работ младшеклассника, даже сказала, что тетрадка принадлежит некоему Цинь Лану и провинции Цзянсу».