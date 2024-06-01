FISHKINET
Сообщество Криминал 3106 постов • 390 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Сэм из септика: история одной страшной находки

Сэм из септика: история одной страшной находки

Автор:
01 июня 2024 18:01
Сообщество : Криминал
Метки: Загадка   Септик Сэм   идентификация   криминал   находка   преступление   программа   убийство   эксгумация   яма   
2215
7

У людей бывают грязные мысли, души и поступки. А встречаются и грязные смерти. Что особенно обидно, на этот факт персонаж, о котором пойдёт речь, повлиять уже никак не смог.

Примерно в 70 километрах к юго-востоку от Эдмонтона, Альберта, в Канаде, небольшой городок Тофилд примыкает к большому озеру Биверхилл. Недалеко от Тофилда находится фермерский дом, который в то время принадлежал мистеру и миссис Маклеод. Пара на некоторое время уезжала и оставила домик без присмотра.

×

Однажды в апреле 1977 года, когда Маклеоды вытаскивали насос из септика, они обнаружили нечто ужасное. Кто-то использовал резервуар глубиной 1,8 метра в качестве места для сброса тела. Стало очевидно, что кто-то жестоко пытал жертву. Однако тело находилось в состоянии разложения, и следователи сначала даже не смогли определить его пол. Затем всё же выяснили, что погибший был мужчиной. Следователи дали ему прозвище Септик Сэм.

Погибший был ростом где-то 1,70 – 1,75, темноволосый, весил около 80 килограммов. Был одет в белую футболку под рабочей рубашкой на пуговицах, джинсы и ботинки. По их мнению, покойник был молод, не более 20 лет.

После того как Маклеоды обнаружили тело, полиция немедленно начала расследование. На трупе и вокруг него не было ничего, что могло бы указать на его личность. Но несколько вещей были очевидны. Тот факт, что кто-то бросил его в септик, указывал на реально грязную игру. Вскрытие лишь подтвердило это. На его одежде виднелись следы ожогов, скорее всего, от паяльной лампы. Ожоги от неё, помимо сигаретных, были и на коже мужчины. Кто-то связал беднягу и жестоко избил его.

Вскрытие дало немного больше информации об ужасных последних минутах жизни этого человека. Перед смертью его изуродовали и дважды выстрелили в голову и грудь. После всего этого кто-то бросил мужчину головой вперед в септик. Убийца попытался растворить тело с помощью негашеной извести. Однако вместо того, чтобы ускорить процесс разложения, как полагал преступник, негашеная известь замедлила его. Это произошло из-за небольшого количества воды в резервуаре.

Ни заметки в газете, ни рисунки художников, изображавших этого человека, не привели к зацепкам. Следователи разослали зубные карты Септика Сэма 800 (!) стоматологам, но ни один из них не смог узнать кого-то из своих пациентов. Более вероятным кажется, что мужчина был приезжим, возможно, сезонным рабочим. Или убийца перевёз его очень далеко от места преступления.

Во время вскрытия выяснилось, что Сэм серьёзно болел в раннем детстве. Судя по следам зубов и костей, он заболел примерно в пятилетнем возрасте. Через два года после его обнаружения следователи пригласили доктора Клайда Сноу помочь с возможной идентификацией. Труп был эксгумирован, и доктор Сноу сделал 125 измерений скелета. Полученные данные он ввёл в компьютерную программу. Эта работа привела к нескольким выводам. Септик Сэм оказался на семь лет старше, чем предполагалось изначально, и, возможно, он был коренным американцем.

Спустя четыре года расследование вновь застопорилось, несмотря на широкую огласку в прессе. Полиция приняла решение обнародовать дополнительные подробности в надежде дать толчок расследованию и получить какие-то новые сведения. Убийца завернул Сэма в жёлтую простыню, которую обвязал нейлоновой веревкой. Кроме того, детективы выяснили, что Сэм мог быть привязан к кровати во время пыток. На рабочей рубашке, джинсах и одном носке были следы от ожогов. Но ни одна из этих дополнительных деталей не продвинула расследование дальше.

Местные шептались, что издевательства и попытка скрыть тело в таком грязном месте подтверждают тот факт, что Сэм сам был преступником, которому отомстили за совершённые злодеяния. Хотя он мог просто оказаться не в то время не в том месте и стать свидетелем  чужих преступлений, за что и поплатился.

Похоже, что истинная личность, как и мотивы убийцы, теперь уже навсегда останутся загадкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Загадка   Септик Сэм   идентификация   криминал   находка   преступление   программа   убийство   эксгумация   яма   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
60k
zloykoyot 2 часа назад
Случайных свидетелей не пытают, их просто валят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
10k
Роман 24 минуты назад
Идентифицировали его вроде как.
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Gordon_Sandersonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Gordon_Sanderson

Но причину убийства и убийц вроде не нашли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
koleos72 37 минут назад
И чё?!...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Andytinns 50 минут назад
Браво, Галатея. Спасибо за тупую копипаста столетней давности с машинным переводом! К слову, личность жертвы была установлена ещё в 2021 году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1521 пост (637 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54449



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил девушку, пришедшую на занятие в хиджабе и ему посыпались угрозы
«Готовь яму, мы тебя закопаем»: преподаватель медуниверситета в Иваново осудил...
17 животных, любви которых хватит на весь мир
17 животных, любви которых хватит на весь мир
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#Юмор#факты#аварии#собака#находка#новости#рыба
#в мире#машина#животные#история#авто аварии#полиция#сарказм#убийство#Россия#Аукцион
#люди#автомобили#интересно#ДТП#интересное#Автовсячина#позитив#кот#инцидент#светофор
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Переправа мёртвой женщины Переправа мёртвой женщины Тайна убийства в закрытой комнате Тайна убийства в закрытой комнате Человек, который растворил свою жену Человек, который растворил свою жену Загадочное исчезновение Полы Джин Уэлден Загадочное исчезновение Полы Джин Уэлден Убийство без убийцы: тайна гибели Джо Элвелла Убийство без убийцы: тайна гибели Джо Элвелла

На что жалуетесь?

Вернуться