Сэм из септика: история одной страшной находки

У людей бывают грязные мысли, души и поступки. А встречаются и грязные смерти. Что особенно обидно, на этот факт персонаж, о котором пойдёт речь, повлиять уже никак не смог.
Примерно в 70 километрах к юго-востоку от Эдмонтона, Альберта, в Канаде, небольшой городок Тофилд примыкает к большому озеру Биверхилл. Недалеко от Тофилда находится фермерский дом, который в то время принадлежал мистеру и миссис Маклеод. Пара на некоторое время уезжала и оставила домик без присмотра.
Однажды в апреле 1977 года, когда Маклеоды вытаскивали насос из септика, они обнаружили нечто ужасное. Кто-то использовал резервуар глубиной 1,8 метра в качестве места для сброса тела. Стало очевидно, что кто-то жестоко пытал жертву. Однако тело находилось в состоянии разложения, и следователи сначала даже не смогли определить его пол. Затем всё же выяснили, что погибший был мужчиной. Следователи дали ему прозвище Септик Сэм.
Погибший был ростом где-то 1,70 – 1,75, темноволосый, весил около 80 килограммов. Был одет в белую футболку под рабочей рубашкой на пуговицах, джинсы и ботинки. По их мнению, покойник был молод, не более 20 лет.
После того как Маклеоды обнаружили тело, полиция немедленно начала расследование. На трупе и вокруг него не было ничего, что могло бы указать на его личность. Но несколько вещей были очевидны. Тот факт, что кто-то бросил его в септик, указывал на реально грязную игру. Вскрытие лишь подтвердило это. На его одежде виднелись следы ожогов, скорее всего, от паяльной лампы. Ожоги от неё, помимо сигаретных, были и на коже мужчины. Кто-то связал беднягу и жестоко избил его.
Вскрытие дало немного больше информации об ужасных последних минутах жизни этого человека. Перед смертью его изуродовали и дважды выстрелили в голову и грудь. После всего этого кто-то бросил мужчину головой вперед в септик. Убийца попытался растворить тело с помощью негашеной извести. Однако вместо того, чтобы ускорить процесс разложения, как полагал преступник, негашеная известь замедлила его. Это произошло из-за небольшого количества воды в резервуаре.
Ни заметки в газете, ни рисунки художников, изображавших этого человека, не привели к зацепкам. Следователи разослали зубные карты Септика Сэма 800 (!) стоматологам, но ни один из них не смог узнать кого-то из своих пациентов. Более вероятным кажется, что мужчина был приезжим, возможно, сезонным рабочим. Или убийца перевёз его очень далеко от места преступления.
Во время вскрытия выяснилось, что Сэм серьёзно болел в раннем детстве. Судя по следам зубов и костей, он заболел примерно в пятилетнем возрасте. Через два года после его обнаружения следователи пригласили доктора Клайда Сноу помочь с возможной идентификацией. Труп был эксгумирован, и доктор Сноу сделал 125 измерений скелета. Полученные данные он ввёл в компьютерную программу. Эта работа привела к нескольким выводам. Септик Сэм оказался на семь лет старше, чем предполагалось изначально, и, возможно, он был коренным американцем.
Спустя четыре года расследование вновь застопорилось, несмотря на широкую огласку в прессе. Полиция приняла решение обнародовать дополнительные подробности в надежде дать толчок расследованию и получить какие-то новые сведения. Убийца завернул Сэма в жёлтую простыню, которую обвязал нейлоновой веревкой. Кроме того, детективы выяснили, что Сэм мог быть привязан к кровати во время пыток. На рабочей рубашке, джинсах и одном носке были следы от ожогов. Но ни одна из этих дополнительных деталей не продвинула расследование дальше.
Местные шептались, что издевательства и попытка скрыть тело в таком грязном месте подтверждают тот факт, что Сэм сам был преступником, которому отомстили за совершённые злодеяния. Хотя он мог просто оказаться не в то время не в том месте и стать свидетелем чужих преступлений, за что и поплатился.
Похоже, что истинная личность, как и мотивы убийцы, теперь уже навсегда останутся загадкой.
Источник:
- Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет
- Тайна убийства в закрытой комнате
- Загадочное исчезновение Полы Джин Уэлден
- Переправа мёртвой женщины
- Человек, который растворил свою жену
https://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Gordon_Sandersonhttps://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Gordon_Sanderson
Но причину убийства и убийц вроде не нашли.