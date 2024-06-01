Сэм из септика: история одной страшной находки

Однажды в апреле 1977 года, когда Маклеоды вытаскивали насос из септика, они обнаружили нечто ужасное. Кто-то использовал резервуар глубиной 1,8 метра в качестве места для сброса тела. Стало очевидно, что кто-то жестоко пытал жертву. Однако тело находилось в состоянии разложения, и следователи сначала даже не смогли определить его пол. Затем всё же выяснили, что погибший был мужчиной. Следователи дали ему прозвище Септик Сэм.

Погибший был ростом где-то 1,70 – 1,75, темноволосый, весил около 80 килограммов. Был одет в белую футболку под рабочей рубашкой на пуговицах, джинсы и ботинки. По их мнению, покойник был молод, не более 20 лет.