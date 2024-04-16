FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7870 постов • 3101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Русня - убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

"Русня - убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

Автор:
16 апреля 2024 14:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   Видео   мигрант   оскорбительные комментарии   оскорбления   проверка   
948
6
1

Молодой человек регулярно публиковал в соцсетях нелицеприятные записи. В них он поливал грязью страну, в которую, как утверждают СМИ, приехал учиться из Узбекистана.

В соцсетях стали появляться высказывания молодого человека, которые вызвали негодование россиян. Не стесняясь в выражениях, он оскорблял россиян и пытался обелить Гитлера.


Он утверждал, что мусульманские страны живут гораздо лучше России. И даже в самой отсталой европейской стране и культура, и образование стоит на более высоком уровне, чем в РФ.


Когда ему в личку стали писать люди с требованием извиниться за оскорбления, узбек наотрез отказался это делать, заявив, что принципиальную позицию менять не собирается.






В некоторых СМИ утверждали, что молодой человек Кудратилаев (или Курбанов) Ахмаджон Ильясович приехал учиться в Санкт-Петербург из Узбекистана и сейчас он является студентом государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. И хотя в вышеуказанном вузе сообщили, что студента с такими ФИО у них нет, найти автора оскорбительных сентенций для полиции, надеемся, труда не составит.


Благо, он активно постит в соцсетях и пока не скрывается. Его высказываниями заинтересовался глава Следкома А.Бастрыкин.


И теперь в отношении молодого понаехавшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Бастрыкин   Видео   мигрант   оскорбительные комментарии   оскорбления   проверка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Владимир 43 минуты назад
Ниче не понял. Если везде лучше чем у нас, зачем приперся сюда? "Логика Москальская лженаука"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Pogost 2 минуты назад
Обезьяне срок, пусть немного лобзиком тайгу повалит лет так 6, а затем торжественно выслать на историческую прекрасную родину без права въезда в Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 10 минут назад
На кол черножопого!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
DuckTales 14 минут назад
Ну так вперед к свету, в чем проблема ? Но нет учиться он приехал сюда ... Не в Оксфорд, не в Сорбонну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi 21 минуту назад
нет более тупых, неблагодарных и убогих наций чем те что расположены в центральной азии. эти уроды не заслуживают вообще ничего, не говоря уже о том чтобы их пускали на земли России! информация к размышлению для наших чинуш - никто в здравом уме в свой дом говно не тащит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
Бастрыкин уже вынужден всякой шушерой заниматься..в СПб на местах нихера походу не хотят делать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
ViciousSnake ☭Cheкаво☭ZOV☭ 11 минут назад
Там инородцы уже и мусоров и чиновников, и всех вообще кого можно под себя забрали как римляне Иуду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий Полчаса назад
взять сына ишака и собаки за жопу, да пендаля такого дать , ч то бы он до дома летел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Krapiv Полчаса назад
"приехал учиться в Санкт-Петербург из Узбекистана и сейчас он является студентом государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. И хотя в вышеуказанном вузе сообщили, что студента с такими ФИО у них нет"

Пусть среди экспонатов или подопытных проверят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex 39 минут назад
Гнида черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 39 минут назад
Ясно. Узбек на русском языке, проживая в России пытается наехать на тех, кто его приютил?
Интересно, а этот учёный муж действительно умнее среднестатистического россиянина? Мне почему-то кажется, что нет. Так глупо подставиться и потом извиняться? Это ведь явно поступок не очень умного человека.
И так, для себя лично, а сколько ВУЗов Узбекистана входит в Топ 100? Раз там готовят таких профессоров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
МadMax 40 минут назад
"Узбек из Петербурга" - звучит как татарин из Парижу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
219
МadMax Б.Касторский Полчаса назад
И что такого? Татары как соберутся, давай сабантуи устраивать. Собрались в Париже, в Париже сабантуй устроили. Но это же татары из Татарстана. А здесь узбек из Петербурга. Правильно будет "узбек, проживающий в Петербурге".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 41 минуту назад
Некоторые произошли от обезьян, а другие все еще происходят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
..: Атеист :.. 42 минуты назад
а чтоже этот выродок сюда приехал учиться? Вот гнать его отсюда с запретом въезда всех родственников, особенно по днк. + отсыл случайных 10-100 представителей его вида с таким же условием))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2005 постов (1993 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238757



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России
Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут
Кот обнимал каждого встречного в надежде, что его спасут
Набирающие популярность в сообществах
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и разные
Люди из стали. Валерия Гнаровская
Люди из стали. Валерия Гнаровская
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#ДТП#забавно#кот#знаменитости#кино#Спасение#шоу бизнес
#животные#в мире#Юмор#интересно#люди#криминал#Китай#милота#позитив#Россия
#Прикол#автомобили#аварии#авто аварии#история#США#интересное#Автовсячина#факты#драка
Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире Увидеть отрисованные родные края теперь можно в виртуальном мире "У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к нему Бастрыкина всё осознал и раскаялся "У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к... В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео» В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео» Силовики проводят рейд по нелегальным мигрантам на складе Wildberries в Подмосковье Силовики проводят рейд по нелегальным мигрантам на складе Wildberries в Подмосковье

На что жалуетесь?

Вернуться