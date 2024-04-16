"Русня - убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

В соцсетях стали появляться высказывания молодого человека, которые вызвали негодование россиян. Не стесняясь в выражениях, он оскорблял россиян и пытался обелить Гитлера.

Он утверждал, что мусульманские страны живут гораздо лучше России. И даже в самой отсталой европейской стране и культура, и образование стоит на более высоком уровне, чем в РФ.