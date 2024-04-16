"Русня - убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга

Молодой человек регулярно публиковал в соцсетях нелицеприятные записи. В них он поливал грязью страну, в которую, как утверждают СМИ, приехал учиться из Узбекистана.
В соцсетях стали появляться высказывания молодого человека, которые вызвали негодование россиян. Не стесняясь в выражениях, он оскорблял россиян и пытался обелить Гитлера.
Он утверждал, что мусульманские страны живут гораздо лучше России. И даже в самой отсталой европейской стране и культура, и образование стоит на более высоком уровне, чем в РФ.
Когда ему в личку стали писать люди с требованием извиниться за оскорбления, узбек наотрез отказался это делать, заявив, что принципиальную позицию менять не собирается.
В некоторых СМИ утверждали, что молодой человек Кудратилаев (или Курбанов) Ахмаджон Ильясович приехал учиться в Санкт-Петербург из Узбекистана и сейчас он является студентом государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. И хотя в вышеуказанном вузе сообщили, что студента с такими ФИО у них нет, найти автора оскорбительных сентенций для полиции, надеемся, труда не составит.
Благо, он активно постит в соцсетях и пока не скрывается. Его высказываниями заинтересовался глава Следкома А.Бастрыкин.
И теперь в отношении молодого понаехавшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Пусть среди экспонатов или подопытных проверят
Интересно, а этот учёный муж действительно умнее среднестатистического россиянина? Мне почему-то кажется, что нет. Так глупо подставиться и потом извиняться? Это ведь явно поступок не очень умного человека.
И так, для себя лично, а сколько ВУЗов Узбекистана входит в Топ 100? Раз там готовят таких профессоров.