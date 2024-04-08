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«Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками

«Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками

Автор:
08 апреля 2024 15:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Госдума   Орск   Прокуратура   наводнение   оренбургская область   паводок   проверка   ущерб   чиновники   
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К проверке хотят подключить и прокуратуру.

В регионах борются с наводнениями. Самая непростая ситуация в Оренбургской области, особенно в городе Орск - из-за прорыва дамбы, он превратился в подобие Венеции.

Осторожно, в некоторых роликах есть матюги:

Сегодня там случился новый прорыв дамбы - возле посёлка Лесоторговый. Из-за этого пришлось эвакуировать весь населённый пункт.

Как заявил мэр Оренбурга Сергей Салмин, ситуация только ухудшится:

Вода может прийти ночью, вы подвергаете свою жизнь и жизни близких опасности! Абсолютно всем, кто находится в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас.

Проблемы есть в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Мордовии и Татарстане. Во время эвакуации из самарского села Полудни перевернулась лодка и люди провели более получаса в ледяной воде.

Бабушка с ребенком оказались в больнице, у бабушки сильное переохлаждение и шок. У ребенка травма 100% обеспечена. Ещё не знаю, как со здоровьем у всех у нас будет. Если бы нас перевернуло на середине реки, мы бы погибли, - рассказала одна из пострадавших.

Паводки также прогнозируют в Курганской области, а в Тюменской ввели режим ЧС. По сути, речь идёт о ЧП федерального масштаба - поэтому им занялись в Госдуме. Как заявил Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, чиновников нужно проверить - как и на что они тратили деньги из бюджета.

По итогам весны федеральные чиновники, ответственные за выделение денег на мероприятия по защите от сезонных паводков и наводнений, должны отчитаться в Госдуме. С другой стороны, пусть доложат региональные власти, как и на что они тратили федеральные деньги. Ну а мы, депутаты, сопоставим всё сказанное с тем, что до нас доносят в своих обращениях жители регионов. И, конечно же, в качестве независимого арбитра привлечем органы прокуратуры.

По словам Кошелева, Ростехнадзор выявил проблемы с дамбой в Орске ещё в 2020 году. Но проконтролировать устранение этих моментов не смог из-за моратория на внеплановые проверки.

Всё, что смогло сделать ведомство, - это назначить в отношении эксплуатирующего дамбу юрлица штраф в размере… 20 тыс. рублей. Напомню, что строительство этого объекта обошлось в 1 млрд рублей. А экономический ущерб от разрушения дамбы, только по самым предварительным расчетам, составит 1,5 млрд рублей.

Депутат добавил, что мэр Орска приезжал осматривать дамбу 3 апреля и заявлял, что угрозы наводнения нет. А губернатор Оренбургской области Денис Паслер утверждал, что при строительстве дамбы не предполагалось, что вода реки Урал поднимется до таких отметок.

То есть сооружение, предназначенное для защиты от природных катаклизмов, изначально при проектировании и строительстве на них рассчитано не было. А рассчитано оно было, видимо, на максимально простое и быстрое освоение бюджетных денег?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что проблемы с паводками есть более чем в 30 регионах страны. Причина: в этом году была довольно снежная зима, затем воздух быстро прогрелся и вся эта масса не успела впитаться в ещё промёрзшую почву. Так считает метеоролог.

Но многие замечают, что в России каждый год снежная зима, ничего нового здесь нет. И будут разбираться - почему чиновники на местах не подготовились к паводкам, из-за которых пришлось эвакуировать тысячи людей. А материальный ущерб ещё только предстоит подсчитать - там будут цифры с большим количеством нулей.

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Метки: Видео   Госдума   Орск   Прокуратура   наводнение   оренбургская область   паводок   проверка   ущерб   чиновники   
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5k
Владимир Полчаса назад
«У каждой аварии есть имя, фамилия и должность».
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Игорь 3 минуты назад
Здрaвcтвyйте. Извините, что пишy здеcь, больше негде.

Cейчac ищy любyю рaботy, но покa ничего не нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a cейчac домa еcть aбcолютно нечего.
Oт голодa почти теряю cознaние. Oдолжить проcто не y кого. Одолжите, пожaлyйcтa, нa едy рyблей 100-200. Хоть нa бyлкy xлебa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

еcли оcтaвите контaкты, то я готов вернyть c первой зaрплaты (переведy нa кaртy или номер телефонa). В этом cлyчaе оcтaвьте cвои контaкты в личныx cообщенияx. Я вернy 100%!

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Зaрaнее большое Вaм человечеcкое cпacибо.
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23k
Shtoppi 15 минут назад
интересно, хоть кого-то из чиновников виновных во всем этом дерьме реально привлекут к уголовной ответственности или снова все где на тормозах спустят, а где условным дело кончится?
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28k
ПаганецЪ 22 минуты назад
Если начать проверять кто сколько и на что потратил - можно смело сажать 90% чиновников.
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August
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