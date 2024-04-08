«Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками

Депутат добавил, что мэр Орска приезжал осматривать дамбу 3 апреля и заявлял, что угрозы наводнения нет. А губернатор Оренбургской области Денис Паслер утверждал, что при строительстве дамбы не предполагалось, что вода реки Урал поднимется до таких отметок.

То есть сооружение, предназначенное для защиты от природных катаклизмов, изначально при проектировании и строительстве на них рассчитано не было. А рассчитано оно было, видимо, на максимально простое и быстрое освоение бюджетных денег?

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что проблемы с паводками есть более чем в 30 регионах страны. Причина: в этом году была довольно снежная зима, затем воздух быстро прогрелся и вся эта масса не успела впитаться в ещё промёрзшую почву. Так считает метеоролог.