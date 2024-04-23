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СК начал проверку после оскорбления мигрантом российской спортсменки в Челябинске

СК начал проверку после оскорбления мигрантом российской спортсменки в Челябинске

Автор:
23 апреля 2024 12:15
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Видео   Челябинск   внешний вид   мигрант   оскорбления   проверка   спортсменка   
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Уроженец Таджикистана уже записал традиционное извинение, но на этом, судя по всему, дело не закончится.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки в отношении агрессивного мигранта, который подрезал двух девушек на велосипедах и и в грубой форме высказывал претензии про их внешний вид.

Инцидент произошел днём в воскресенье, 21 апреля. Челябинская спортсменка вместе с подругой катались на велосипедах, но внезапно их прогулку прервал мигрант на автомобиле. Едва не сбив девушек, он заблокировал им проезд, после чего начал называть 33-летнюю Ирину Алексееву свиньёй и шайтаном. Причиной стал внешний вид девушки. Для России вполне обыкновенный, но благодаря невероятно либеральной и лояльной политике в отношении мигрантов, уроженец Таджикистана почувствовал себя дома, заявив, что "у нас так не ходят".

В итоге разговора он не вывез, как и не вывез бы потасовки с бойцом UFC Алексееву, но извиняться перед девушками кишлачный нравоучитель отказался.


"Просил показать права на велосипед, сказал, у них в Душанбе перед девушками не извиняются. Наорался на нас и развернулся через двойную сплошную дальше гонять", — рассказала одна из девушек.

Известно, что 24-летнего Исломиддина, который был за рулём автомобиля своего 40-летнего родственника, задержали и доставили в отдел полиции. В России, как не странно, он находится на законных основаниях. Наверное, просто не успел просрочить документы, поскольку приехал в Челябинск из Душанбе в марте этого года.

Примечательно, что челябинские полицейские ограничились профилактической беседой, заставили мигранта извиниться и отпустили. Остаётся надеяться, что по итогам проверки Следственного комитета Исломиддин как минимум отправиться домой, где ему самое место.

Ирина Алексеева выступает в UFC в женском легчайшем весе. В профессиональной карьере девушки по прозвищу Русская Ронда семь боёв, пять из которых победные.

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Метки: Бастрыкин   Видео   Челябинск   внешний вид   мигрант   оскорбления   проверка   спортсменка   
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48  комментариев
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13k
Б.Касторский 2 часа назад
Наказывать не надо. Человек явно страдает в России, вспоминая "как это принято у них". Так что домой! И родственников, чтобы они вместе вспоминали свои обычая и правила поведения в гостях.
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3k
Autumn2015 6 секунд назад
Почему отпустили? Он же создал аварийную обстановку, подрезав девушек!
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26k
Slawa49 3 минуты назад
всех мигрантов давно пора отправить пересдавать В,У, но делать нужно как в той же европе (переняли же у них оформление авто при продаже и остальное надо)! сначала подаешь документы для регистрации (у нас это МРЭО) затем делаешь официальный перевод и подтверждение что права легальные а не купленные в ауле за 2 барана, проходишь медкомиссию и по результатам подтверждения тебе определяют только сдавать экзамен или обучение по полной программе с нуля! и такая процедура по каждой категории а не все разом!! причем помимо категории С и Е если хочешь работать на грузовиках еще и отучится обязан и получить лицензию на право работы! ну а тех кто обменивает права обязательно должны быть под контролем СК РФ чтобы было не повадно на лапу брать!
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4k
Наблюдатель 7 минут назад
Господи, как же надоели эти азиатские чебуреки... Были законные основания находится в нашей стране?! Трах бах и теперь их нет! Сразу отправка домой, к ослам и кишлакам...
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26k
Slawa49 11 минут назад
почему гастеры вообще ездят на авто? прав российских нет 100% с момента регистрации в РФ уверен что прошло более полугода (надеюсь в России как и во всех странах только полгода можно ездить по национальным правам с момента первой регистрации!
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18k
Kucher 14 минут назад
Ну если этим бабуинам не нравится, как тут люди одеваются, то какого хрена они все сюда прутся? Чемодан - вокзал - Душанбе! Пусть в родном им кишлаке радуются внешнему виду окружающих.
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1k
vadimbar 15 минут назад
Свиномиддин, а на камеру почему-то блеет, как овца. У него вообще в мозгу всё перепуталось, кто он, где он ?
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26k
Slawa49 15 минут назад
закрыть его в октагоне с ней у пусть она отрабатывает бой с грушей! закрывать именно в клетке а то герой таджикский обосрется и сбежит!!!
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3k
Жирный бот 16 минут назад
Надо было ей навалять идиоту, от позора сразу бы к себе в кишлак сбежал бы)
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903
Александр 19 минут назад
Его счастье что в рукопашную не полез, было бы тройное унижение. Дикарь.
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15k
Antique computer 21 минуту назад
Надеюсь, и он, и вся его семья уже на пути в Душанбе, где все одеваются как надо.
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8k
Влад Полчаса назад
доводят народ планомерно. делают националистами. ну посмотрим чем это кончится...
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63k
Андрей Полчаса назад
Вроде пишут что у него нет ВУ. Так что тут как минимум есть повод для двух администраитвок, лучше впаять 15 суток. А так же лишить ВУ тому кто ему доверил управление автомобилем.
Ну и по хорошему 282 бы впаять.
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4k
Dikkiy Полчаса назад
Эти чернопопые мрази без чести и совести, лицемеры!
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10k
sedoisever Полчаса назад
Какой идиот пустил в оборот эти "извинения"? Нахрен они нужны? За какие ещё административные правонарушения и уголовные преступления будут просто извиняться?
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17k
GROMOZEKA 40 минут назад
Русская Ронда.
А ведь и вправду похожа
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1k
Михаил 40 минут назад
На ринг его, там нехай извиняется...
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30k
Aqueronte 41 минуту назад
Отправьте домой, имущество конфисковать. запрет на въезд по дактилоскопии лет на 10, трудовой патент навсегда под запретом.
Интересно, у нас бывает неделя чтоб мигранты не вели себя так как будто это мы у них дома? И что с этим планируется делать?
Вообще, если сухо посмотреть, мигрантов у нас неофициально 14.5 миллионов или около 10%. Сомневаюсь что они распространены равномерно, то есть в отдельных локациях их может быть и 20 и 40 процентов от людей. Если резко убрать из экономики хотя бы половину это сильно по ней ударит, бизнес уже заточен под это количество людей, я говорю, естественно, про легальный рынок, магазины, аренда жилья, пункты обмена и перевода, ЖД и авиа транспорт и прочее.
Надо не выгонять мигрантов, надо жестко контролировать миграцию, квоты, ответственность работодателя, невозможность получения гражданства, запрет на переезд с семьей, приехал, поработал, уехал, никаких корней пускать он тут не должен.
Жесткий контроль над проповедниками, именно они накачивают радикальными настроениями этих людей, заставляют ненавидеть тех кт их кормит, они считают нас кафирами но которые временно имеют преимущество, но однажды они все поднимутся и сбросят иго русни и будут жить по шариату, а по сути, превратят Россию в очередной чуркистан. Какое то тестирование должно быть на приверженность религиозному фанатизму, путь при пересечении границы съедают под запись свинину и говорят что отрекаются от любой формы экстремизма.
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19k
С.В. 42 минуты назад
Паша что ты с собой сделал
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6k
Григорий 43 минуты назад
в кишлаке его ждёт осёл, пусть едет домой чмо черножопое!
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5k
SmartCat101 48 минут назад
извинения после того как за жопу взяли !
вот она вся суть этих черножопых, недоразвитых животных
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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