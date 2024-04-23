СК начал проверку после оскорбления мигрантом российской спортсменки в Челябинске

Инцидент произошел днём в воскресенье, 21 апреля. Челябинская спортсменка вместе с подругой катались на велосипедах, но внезапно их прогулку прервал мигрант на автомобиле. Едва не сбив девушек, он заблокировал им проезд, после чего начал называть 33-летнюю Ирину Алексееву свиньёй и шайтаном. Причиной стал внешний вид девушки. Для России вполне обыкновенный, но благодаря невероятно либеральной и лояльной политике в отношении мигрантов, уроженец Таджикистана почувствовал себя дома, заявив, что "у нас так не ходят".