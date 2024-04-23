СК начал проверку после оскорбления мигрантом российской спортсменки в Челябинске

Уроженец Таджикистана уже записал традиционное извинение, но на этом, судя по всему, дело не закончится.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе проверки в отношении агрессивного мигранта, который подрезал двух девушек на велосипедах и и в грубой форме высказывал претензии про их внешний вид.
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Инцидент произошел днём в воскресенье, 21 апреля. Челябинская спортсменка вместе с подругой катались на велосипедах, но внезапно их прогулку прервал мигрант на автомобиле. Едва не сбив девушек, он заблокировал им проезд, после чего начал называть 33-летнюю Ирину Алексееву свиньёй и шайтаном. Причиной стал внешний вид девушки. Для России вполне обыкновенный, но благодаря невероятно либеральной и лояльной политике в отношении мигрантов, уроженец Таджикистана почувствовал себя дома, заявив, что "у нас так не ходят".
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В итоге разговора он не вывез, как и не вывез бы потасовки с бойцом UFC Алексееву, но извиняться перед девушками кишлачный нравоучитель отказался.
"Просил показать права на велосипед, сказал, у них в Душанбе перед девушками не извиняются. Наорался на нас и развернулся через двойную сплошную дальше гонять", — рассказала одна из девушек.
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Известно, что 24-летнего Исломиддина, который был за рулём автомобиля своего 40-летнего родственника, задержали и доставили в отдел полиции. В России, как не странно, он находится на законных основаниях. Наверное, просто не успел просрочить документы, поскольку приехал в Челябинск из Душанбе в марте этого года.
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Примечательно, что челябинские полицейские ограничились профилактической беседой, заставили мигранта извиниться и отпустили. Остаётся надеяться, что по итогам проверки Следственного комитета Исломиддин как минимум отправиться домой, где ему самое место.
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Ирина Алексеева выступает в UFC в женском легчайшем весе. В профессиональной карьере девушки по прозвищу Русская Ронда семь боёв, пять из которых победные.
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Ну и по хорошему 282 бы впаять.
А ведь и вправду похожа
Интересно, у нас бывает неделя чтоб мигранты не вели себя так как будто это мы у них дома? И что с этим планируется делать?
Вообще, если сухо посмотреть, мигрантов у нас неофициально 14.5 миллионов или около 10%. Сомневаюсь что они распространены равномерно, то есть в отдельных локациях их может быть и 20 и 40 процентов от людей. Если резко убрать из экономики хотя бы половину это сильно по ней ударит, бизнес уже заточен под это количество людей, я говорю, естественно, про легальный рынок, магазины, аренда жилья, пункты обмена и перевода, ЖД и авиа транспорт и прочее.
Надо не выгонять мигрантов, надо жестко контролировать миграцию, квоты, ответственность работодателя, невозможность получения гражданства, запрет на переезд с семьей, приехал, поработал, уехал, никаких корней пускать он тут не должен.
Жесткий контроль над проповедниками, именно они накачивают радикальными настроениями этих людей, заставляют ненавидеть тех кт их кормит, они считают нас кафирами но которые временно имеют преимущество, но однажды они все поднимутся и сбросят иго русни и будут жить по шариату, а по сути, превратят Россию в очередной чуркистан. Какое то тестирование должно быть на приверженность религиозному фанатизму, путь при пересечении границы съедают под запись свинину и говорят что отрекаются от любой формы экстремизма.
вот она вся суть этих черножопых, недоразвитых животных