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В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке

В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке

Автор:
21 февраля 2024 15:45
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Сочи   мигрант   педофил   полиция   
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19-летний узбек даже пытался откупиться, лишь бы не попасть в руки правоохранителей, но не тут-то было.

Ценные иностранные специалисты начинают скучать по женской ласке, как только приезжают на работу в РФ. При этом выходцев из Средней Азии почему-то часто тянет на запретный плод: извращенцы пытаются искать знакомств с юными девочками, да еще как настойчиво!


Один такой незаменимый работник одолел 15-летнюю жительницу из Сочи, которой прямым текстом заявил о желании секса.




После отказа мигрант стал следить за девочкой и караулить ее возле школы.

В результате ученица позвала на помощь крепких парней, и они пришли на свидание вместо юной прелестницы.


Сначала настроившийся на секс оторопел, потом стал предлагать парням деньги за то, чтобы его отпустили.


А потом было попытался сбежать, но неудачно.



Педофила поймали и сдали в полицию. Сейчас, как сообщают местные СМИ, следователи СУ СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Дело взял под личный контроль А.Бастрыкин.


Источник:

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Метки: Ynews   Бастрыкин   Видео   Сочи   мигрант   педофил   полиция   
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18  комментариев
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2k
Альфач твоей мамки Час назад
Ну явно ему секса не хватает, может в тюрьме он у него появится!
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41
ya da 15 минут назад
Хотел трахаться, получи! На зоне станет чьей-то сучкой
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28k
ПаганецЪ 17 минут назад
Мешок с камнями к ногам - и в море.
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26k
Slawa49 Полчаса назад
надо было без всяких съемок по тихой утопить ишака в пруду
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5k
Ухалус Посовиномус 39 минут назад
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8k
Echo 41 минуту назад
19-летний узбек уже отдал дань новой Родине ?
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4k
Владимир 42 минуты назад
кизинка,сыктым бар?-йок???
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3k
Максим Макашев 44 минуты назад
Ну если на контроле у Бастрыкина, то - точно на нары поедет у6людок
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14k
кот базилий 51 минуту назад
Морда как у обезьянки
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6k
Трям 57 минут назад
несколько лет обнимашек и секача ему обеспечено...
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14k
Ser 59 минут назад
Лучшее вознаграждение для этого персонажа!
Определённая качественная "обработка озабоченных частей" и отправка на Родину! сразу после процедур!
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21k
Shtoppi Час назад
мля, да нехера с такими недоносками вообще базарить. не нужно ничего снимать на камеру. просто тупо затаптывать уродов в асфальт с концами на месте поимки и конец истории.
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16k
Kostick Час назад
совет вообще всем барышням, никогда чуркам ничего не оплачивайте переводом на карту. со сбером точно, одну знакомую чебурек сайопывал до посинения, тоже джамшуду оченнама секасама хотелось.
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