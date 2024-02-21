В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке

19-летний узбек даже пытался откупиться, лишь бы не попасть в руки правоохранителей, но не тут-то было.
Ценные иностранные специалисты начинают скучать по женской ласке, как только приезжают на работу в РФ. При этом выходцев из Средней Азии почему-то часто тянет на запретный плод: извращенцы пытаются искать знакомств с юными девочками, да еще как настойчиво!
Один такой незаменимый работник одолел 15-летнюю жительницу из Сочи, которой прямым текстом заявил о желании секса.
После отказа мигрант стал следить за девочкой и караулить ее возле школы.
В результате ученица позвала на помощь крепких парней, и они пришли на свидание вместо юной прелестницы.
Сначала настроившийся на секс оторопел, потом стал предлагать парням деньги за то, чтобы его отпустили.
Осторожно! Ненормативная лексика!
А потом было попытался сбежать, но неудачно.
Осторожно! Ненормативная лексика
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Педофила поймали и сдали в полицию. Сейчас, как сообщают местные СМИ, следователи СУ СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Дело взял под личный контроль А.Бастрыкин.
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Определённая качественная "обработка озабоченных частей" и отправка на Родину! сразу после процедур!