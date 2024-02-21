В Сочи задержали мигранта, настойчиво предлагавшего секс несовершеннолетней девочке

Ценные иностранные специалисты начинают скучать по женской ласке, как только приезжают на работу в РФ. При этом выходцев из Средней Азии почему-то часто тянет на запретный плод: извращенцы пытаются искать знакомств с юными девочками, да еще как настойчиво!

Один такой незаменимый работник одолел 15-летнюю жительницу из Сочи, которой прямым текстом заявил о желании секса.