Тайное общество вязальщиков

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Коты – лучшие вязальщики среди животных. Они дадут фору и креативным птичкам-ткачикам, и основательным паукам.
А иначе как тогда объяснить нежную привязанность пушистых к клубкам, их умение шедеврально запутываться в пряже и создавать прелестные инсталляции? Они бы и результаты умения показали, просто время для принятия миром этой информации пока ещё не пришло.
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