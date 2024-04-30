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Сообщество Без кота и жизнь не та 2327 постов • 514 подписчиков подписаться
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Тайное общество вязальщиков

Тайное общество вязальщиков

Автор:
30 апреля 2024 16:07
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   вязание   запутывание   клубок   кот   котик   нитки   пряжа   фото   
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Коты – лучшие вязальщики среди животных. Они дадут фору и креативным птичкам-ткачикам, и основательным паукам.

А иначе как тогда объяснить нежную привязанность пушистых к клубкам, их умение шедеврально запутываться в пряже и создавать прелестные инсталляции? Они бы и результаты умения показали, просто время для принятия миром этой информации пока ещё не пришло.

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Метки: Животное   вязание   запутывание   клубок   кот   котик   нитки   пряжа   фото   
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