В Питере мужчина с муляжом пистолета остановил подростковую драку

Потом дракой занялась полиция. Она установила 13 участников - и тех, кто дрался, и тех, кто за ней наблюдал, всем до 16 лет. И возбудила уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Нашли и мужчину с пистолетом, это 25-летний приезжий из Омска. Он объяснил правоохранителям, что оружие было муляжом, а достал он его, чтобы припугнуть парней и не дать им покалечить друг друга. Хотя один из подростков всё равно попал в больницу с травмами головы.

Молодёжь в ролике была одета в толстовки с белым пауком - в них ходят члены так называемой ЧВК «Редан». В прошлом году участники этой ЧВК несколько раз устраивали массовые потасовки.