В Питере мужчина с муляжом пистолета остановил подростковую драку

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».
28 апреля у Верхнего Суздальского озера в Петербурге началась драка. Двое подростков размахивали конечностями, остальные стояли вокруг и подбадривали их весёлыми криками.
На эти возгласы обратил внимание мужчина и подошёл разобраться. Разговор у него вышел короткий - он достал пистолет и несовершеннолетние сразу разбежались.
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Потом дракой занялась полиция. Она установила 13 участников - и тех, кто дрался, и тех, кто за ней наблюдал, всем до 16 лет. И возбудила уголовное дело по ч.2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Нашли и мужчину с пистолетом, это 25-летний приезжий из Омска. Он объяснил правоохранителям, что оружие было муляжом, а достал он его, чтобы припугнуть парней и не дать им покалечить друг друга. Хотя один из подростков всё равно попал в больницу с травмами головы.
Молодёжь в ролике была одета в толстовки с белым пауком - в них ходят члены так называемой ЧВК «Редан». В прошлом году участники этой ЧВК несколько раз устраивали массовые потасовки.
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После этого ими заинтересовалась не только полиция, а и депутаты Госдумы. Как заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев:
Одно дело - если речь идет об увлечении молодёжи каким-то мультфильмом, другое - если это замаскированные под молодёжную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки. Мы все помним ситуацию с «группами смерти», когда тоже под видом игры детей вовлекали в смертельно опасный эксперимент.
Вскоре участников так называемого «Редана» стали задерживать и проводить с ними профилактические беседы. И блокировать их группы в соцсетях.
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как назови, рокеру, рэперы, кейпоперы, чевк е5аH - это просто нефоры
М вот анализ: "парень сказал, что достал оружие э, чтобы разогнать лруку, хотя один из подростков всё равно попал в больницу с травмами головы."
Это вся информация. Где, млять, причинно следственная связь? Там подростки дрались, может от этого? С каких пор от "достать оружие" люди с травмами головы попадают в больницу. От применения оружия попадают, а от "достал" нет. Дешёвая желтуха ради лайка.