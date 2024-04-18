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В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину

В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину

Автор:
18 апреля 2024 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   азербайджанец   байкер   люблино   мигрант   убийство   
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Самого мигранта ещё не нашли. Во время бегства с места преступления, он дважды менял машины.

Сегодня в Люблино зарезали 25-летнего парня. Он решил выяснить, почему какой-то умелец припарковал Camry прямо напротив входной двери в подъезд. Стал беседовать с владельцем авто Шахином Аббасовым и получил удар ножом в живот.

Байкер приехал в гости к своей невесте. К сожалению, спасти его не удалось.

На месте преступления суетилось несколько человек, это знакомые и родственники убийцы. Все сбежали, даже не позвонив в скорую.

На поиски подняли столичных силовиков. Разнарядка ушла и в регионы - на случай, если они успели выехать из Москвы. Их искали по статье «Убийство», позже его переквалифицировали:

В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), - сообщили в СК.

Это до 20 лет в колонии.

Кроме того, проверяется законность нахождения фигуранта и его родственников на территории столичного региона, а также законность получения ими гражданства Российской Федерации, - добавили в СК.

Журналисты успели поговорить с матерью погибшего - она сказала, что этим летом парень хотел сделать своей девушке предложение в Крыму:

Позже выяснилось, почему на место преступления понабежало так много друзей и родственников - в этом доме живёт отец и брат Аббасова. Вот что говорят их соседи:

Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то.

Отца и ещё одного соучастника Аббасова поймали на улице Большие поля и отвезли на допрос.

Убийцу и его товарища отслеживали по камерам видеонаблюдения. Вскоре они бросили чёрный BMW, на котором уехали и пересели в ВАЗ 2107:

Позже нашли и «Жигули», а двое преступников опять ускользнули. К их поискам подключились столичные байкеры.

Все ждут, что убийцу и его сообщника вот-вот поймают. А пока ситуацию прокомментировал депутат Московской городской Думы Андрей Медведев:

Так вот, подобное поведение мигрантов - то хватаются за нож без причины, то избивают кого-то за то, что человек не так посмотрел, то снимают скальп, потому что им кажется, что стрижка не та у человека -  имеет объяснение. Недостаточно жёсткая реакция власти, как исполнительной, так и судебной, и силовиков. Посмотрите сами, сколько дали тем подонкам,  которые сняли скальп с парня. Удивитесь сильно. Очень сильно. Когда возникает ситуация безнаказанности, у людей появляется ощущение вседозволенности.

И дальше будет не лучше. Потому что - много раз говорил это - когда русский человек видит несправедливость и видит потакание оной, то начинает он действовать сам. Уж как умеет.

Однако же достаточно навести порядок в миграционной политике, ликвидировать диаспоры в их нынешнем формате и ужесточить контроль за приезжающими трудовыми мигрантами. Ну и да, научиться слышать и слушать, чего хотят граждане страны.

Это, поверьте мне, как историку, куда проще, чем разгребать последствия самостоятельных поисков справедливости русским человеком.

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Метки: Видео   Москва   азербайджанец   байкер   люблино   мигрант   убийство   
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14  комментариев
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АртемШишков Час назад
Чурки никогда не были и не будут мужчинами, это грибок поражающий нашу страну, расползающийся паразит от которого нет ничего хорошего и который надо оперативно уничтожать
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6k
Mishganer 5 секунд назад
Такие мрази до суда не должны доживать, т.к. Бог есть, но действует он через людей!
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6k
methos2 6 минут назад
Думаю успеют убежать. Но из Азербайджана их выдадут. Предварительно объяснив, что если они не сядут, то может пострадать бизнес уважаемых людей. Но денег дадут за отсидку. Да и в итоге дадут им не больше десятки. Лет через 5-6 выйдут по УДО.
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895
skorpin 7 минут назад
урюки (как мы их звали в армии )называют себя мужчинами ,животные вот вы кто !!!
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4k
kuchipachi 58 минут назад
Недавно тоже общался со зверьком по поводу его парковки... Как то теперь страшно делать кому либо замечания, но и хамсто такое терпеть тоже сложно. Как быть? Надо хотя бы перец купить что ли
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6k
sumrаknn 58 минут назад
мигранты, в массе своей, животные. Какой с них спрос? Вы же не предъявляете гавну на дороге, вы предъявляете дворнику. И здесь - какой спрос с животных? Нужно спрашивать с полиции и судов. Если следак по какой-то причине спускает дело на тормозах - под суд его. Если судья не назначает наказания, которое удержит других мигрантов - значит судья на стороне мигрантов. Дело сдвинется с мертвой точки только тогда , когда следаки с судьями, которые прикрывают преступников-мигрантов, пойдут по этапу. Никак иначе.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Байкерам их отдайте.
Они точно не будут сопли жевать
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9k
Alex Час назад
сжечь живьем
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2811 постов (2763 в горячем)

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