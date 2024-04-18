В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину

Самого мигранта ещё не нашли. Во время бегства с места преступления, он дважды менял машины.
Сегодня в Люблино зарезали 25-летнего парня. Он решил выяснить, почему какой-то умелец припарковал Camry прямо напротив входной двери в подъезд. Стал беседовать с владельцем авто Шахином Аббасовым и получил удар ножом в живот.
Байкер приехал в гости к своей невесте. К сожалению, спасти его не удалось.
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На месте преступления суетилось несколько человек, это знакомые и родственники убийцы. Все сбежали, даже не позвонив в скорую.
На поиски подняли столичных силовиков. Разнарядка ушла и в регионы - на случай, если они успели выехать из Москвы. Их искали по статье «Убийство», позже его переквалифицировали:
В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. «и, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), - сообщили в СК.
Это до 20 лет в колонии.
Кроме того, проверяется законность нахождения фигуранта и его родственников на территории столичного региона, а также законность получения ими гражданства Российской Федерации, - добавили в СК.
Журналисты успели поговорить с матерью погибшего - она сказала, что этим летом парень хотел сделать своей девушке предложение в Крыму:
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Позже выяснилось, почему на место преступления понабежало так много друзей и родственников - в этом доме живёт отец и брат Аббасова. Вот что говорят их соседи:
Эта семейка вообще чувствует себя очень вальяжно, особенно, если ходят толпой. Все соседи на 100% уверены, что его родственники после случившегося с ним общались и сейчас просто его укрывают где-то.
Отца и ещё одного соучастника Аббасова поймали на улице Большие поля и отвезли на допрос.
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Убийцу и его товарища отслеживали по камерам видеонаблюдения. Вскоре они бросили чёрный BMW, на котором уехали и пересели в ВАЗ 2107:
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Позже нашли и «Жигули», а двое преступников опять ускользнули. К их поискам подключились столичные байкеры.
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Все ждут, что убийцу и его сообщника вот-вот поймают. А пока ситуацию прокомментировал депутат Московской городской Думы Андрей Медведев:
Так вот, подобное поведение мигрантов - то хватаются за нож без причины, то избивают кого-то за то, что человек не так посмотрел, то снимают скальп, потому что им кажется, что стрижка не та у человека - имеет объяснение. Недостаточно жёсткая реакция власти, как исполнительной, так и судебной, и силовиков. Посмотрите сами, сколько дали тем подонкам, которые сняли скальп с парня. Удивитесь сильно. Очень сильно. Когда возникает ситуация безнаказанности, у людей появляется ощущение вседозволенности.
И дальше будет не лучше. Потому что - много раз говорил это - когда русский человек видит несправедливость и видит потакание оной, то начинает он действовать сам. Уж как умеет.
Однако же достаточно навести порядок в миграционной политике, ликвидировать диаспоры в их нынешнем формате и ужесточить контроль за приезжающими трудовыми мигрантами. Ну и да, научиться слышать и слушать, чего хотят граждане страны.
Это, поверьте мне, как историку, куда проще, чем разгребать последствия самостоятельных поисков справедливости русским человеком.
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Они точно не будут сопли жевать
Ну, судя по всему ты то не такой?
Расскажешь мне, где надо работать, чтобы быть лихим рубакой?
пройдет еще месяцок и тут будут клепать радостные залайканые темки, как очередного "хруста" размазало по асфальту
и обязательно осенью будет финалочка аля "удачное закрытие сезона"...
так какая х*уй разница, зарезали его или он в камаз въе*бался...