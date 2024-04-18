В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину

Так вот, подобное поведение мигрантов - то хватаются за нож без причины, то избивают кого-то за то, что человек не так посмотрел, то снимают скальп, потому что им кажется, что стрижка не та у человека - имеет объяснение. Недостаточно жёсткая реакция власти, как исполнительной, так и судебной, и силовиков. Посмотрите сами, сколько дали тем подонкам, которые сняли скальп с парня. Удивитесь сильно. Очень сильно. Когда возникает ситуация безнаказанности, у людей появляется ощущение вседозволенности.

И дальше будет не лучше. Потому что - много раз говорил это - когда русский человек видит несправедливость и видит потакание оной, то начинает он действовать сам. Уж как умеет.

Однако же достаточно навести порядок в миграционной политике, ликвидировать диаспоры в их нынешнем формате и ужесточить контроль за приезжающими трудовыми мигрантами. Ну и да, научиться слышать и слушать, чего хотят граждане страны.

Это, поверьте мне, как историку, куда проще, чем разгребать последствия самостоятельных поисков справедливости русским человеком.