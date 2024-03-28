"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в стране продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

Многие из них уже не выглядят героями и извиняются, заявив, что ляпнули мерзость, не подумав.
После теракта в "Крокус Сити Холле", как выяснилось, разделяли боль трагедии не все россияне. Нашлись те, у кого не хватило эмпатии, и очень хотелось заявить о своей позиции. И ладно бы, циничные сентенции исходили из уст исключительно подростков с мякиной в голове - страшно, когда мерзостью делились вполне взрослые и, казалось бы, пожившие люди.
Полиция в Липецке наведалась к мадам, которая заявила, что сотня погибших - это слишком мало. Чтобы регионы были удовлетворены, жертв теракта должно быть больше.
Осторожно! Нецензурная лексика!
Неизвестно, как часто дама увлекается алкоголем, но свой цинизм она объяснила именно тем, что перебрала.
У женщины изъяли технику для проведения стрима, а также назначили комплексное психолого-лингвистическое исследование ее высказываний - сообщается на сайте "МВД Медиа".По результатам экспертизы будет принято решение, что с этой алкогольвицей делать дальше.
Еще один сверхразум был найден в Башкирии. Матерясь, он заявил во время стрима, что "Траура в Башкирии нет". "Е**тесь там в Москве своей е*ой как хотите. А у нас братья палестинцы", — заявил Рустам Абасалямов.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Спустя время 44-летний житель Стерлитамака уже извинялся и каялся.
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В отношении него также проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
В посёлке Ола под Магаданом задержали 75-летнего местного жителя, который посетовал, что слишком мало жертв. «Надо было больше замочить их, дармоедов», - написал тогда под одним из постов пенсионер.
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В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), подозреваемому грозит 7 лет заключения.
Это не первые и, похоже, не последние сверхразумы, которые рискуют потерять свободу за оправдание терроризма. Впрочем, совесть они уже потеряли/пропили, так что итог закономерен.
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"извинения" свои сучьи на телефоны наснимали?
Одна алкоголичка-неудачница в жизни, второй наверняка навальновский хомячОк и русским себя не считает, третий тоже наверняка алкаш-пенсионер, палец об палец не ударил за жизнь, чтобы жить хорошо и всем завидует.
Я не вешаю ярлыки на людей, только лишь предполагаю. Имею право.
Как хорошо что уже третий год Россия очищается, показывая кто есть кто на Нашей Земле в Нашей Стране!!!