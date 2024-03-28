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"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в стране продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в стране продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео

Автор:
28 марта 2024 16:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ФСБ   оправдание терроризма   полиция   стрим   теракт в Крокусе   терроризм   
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Многие из них уже не выглядят героями и извиняются, заявив, что ляпнули мерзость, не подумав.

После теракта в "Крокус Сити Холле", как выяснилось, разделяли боль трагедии не все россияне. Нашлись те, у кого не хватило эмпатии, и очень хотелось заявить о своей позиции. И ладно бы, циничные сентенции исходили из уст исключительно подростков с мякиной в голове - страшно, когда мерзостью делились вполне взрослые и, казалось бы, пожившие люди.


Полиция в Липецке наведалась к мадам, которая заявила, что сотня погибших - это слишком мало. Чтобы регионы были удовлетворены, жертв теракта должно быть больше.


Неизвестно, как часто дама увлекается алкоголем, но свой цинизм она объяснила именно тем, что перебрала.


У женщины изъяли технику для проведения стрима, а также назначили комплексное психолого-лингвистическое исследование ее высказываний - сообщается на сайте "МВД Медиа".По результатам экспертизы будет принято решение, что с этой алкогольвицей делать дальше.


Еще один сверхразум был найден в Башкирии. Матерясь, он заявил во время стрима, что "Траура в Башкирии нет". "Е**тесь там в Москве своей е*ой как хотите. А у нас братья палестинцы", — заявил Рустам Абасалямов.


Спустя время 44-летний житель Стерлитамака уже извинялся и каялся.


В отношении него также проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.


В посёлке Ола под Магаданом задержали 75-летнего местного жителя, который посетовал, что слишком мало жертв. «Надо было больше замочить их, дармоедов», - написал тогда под одним из постов пенсионер.


В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма), подозреваемому грозит 7 лет заключения.


Это не первые и, похоже, не последние сверхразумы, которые рискуют потерять свободу за оправдание терроризма. Впрочем, совесть они уже потеряли/пропили, так что итог закономерен.

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Метки: Видео   ФСБ   оправдание терроризма   полиция   стрим   теракт в Крокусе   терроризм   
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26k
сеньор Леонсио Час назад

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30k
Ed Минуту назад
быдлота невменяемая
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1k
Vustinii 2 минуты назад
Как говорил Кузьмич дураков на 100 лет припасено
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87
All_Ex 3 минуты назад
ну и зачем эти бухариков находят, кому они нужны, а реальных террористов..когда наводка была, не охота было искать или.. много или, разумный ответ все всё знали, а кто решения принимает, на их совести.
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21k
Robin Hood 6 минут назад
Похоже надо открывать по новой ... для подобных педерастов. Я так думаю. Каждому по паре пятилеток. Для перевоспитания.
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4k
grigorenko vladislav 8 минут назад
Это всё замечательно. А когда таджиков винить начнут, которые (за малым исключением) в открытую радостно поддерживали массовое убийство? Что, никак найти их не могут? Или они уже
"извинения" свои сучьи на телефоны наснимали?
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2k
Dimon 12 минут назад
Как сказал один эксперт на ТВ, комментируя вот такие высказывания: - Неудивительно, что СВО затянулось на 2 года, если в стране столько подонков!
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87
All_Ex Dimon 21 секунду назад
имя эксперта
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425
Доцент 18 минут назад
Все этим тварям надо давать по максималке!
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3k
Pinhead 21 минуту назад
Вот хоть убейте не припомню чтобы на теракты в нулевые так реагировали, может интернет не так сильно был распространен, а может ошибок природы было меньше, за 20 лет они деграднули не хило так. Хотя про "Путин взрывает дома" тогда тоже разгоняли, но не глумились... Вот зачем они живут? От них толку - 0, их уровень айкю далеко зашел в минус.
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9k
Роман 23 минуты назад
Кто этих синяков вообще смотрит?
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Старый не значит мудрый, есть старики с сознанием первоклассника. Ещё эти туловища, постоянно учат жизни других людей, хотя сами являются долб@ёбами.
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3k
Наблюдатель Полчаса назад
Бла бла бла, все они раскаялись лишь потому, что за ними пришли. Лучшее раскаяние, это отсидка, ибо не х..... АМИНЬ
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59k
zloykoyot Полчаса назад
А потом мы удивляемся окуда столько малолетних долбообов в интернетах. Вот они, родители и дедушки, яблочко от яблоньки. Ещё одно подтверждение, что зрелый или почтенный возраст вовсе не означает наличие ума, уважения к другим и воспитания. Такие кадры были и будут всегда, только раньше их аудиторией были лишь соседи, а сейчас весь интернет.
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442
Игорь 49 минут назад
Если дурак , то это надолго...
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92
Виктор Федоров Игорь 3 минуты назад
Это навсегда!
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61k
dima423 55 минут назад
За базар всегда надо отвечать, и очень хорошо что этих тварей выцепляют и наказывают,надо делать это максимально показательно чтобы другим не повадно было...
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5k
Максим Макашев 57 минут назад
отправить их всех в больницы, где лежат пострадавшие в Крокусе и на СВО. Пусть за ними "утки" выносят
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43k
Per aspĕra ad astra Час назад
Идиоты-маргиналы. Всё понятно с ними такими.
Одна алкоголичка-неудачница в жизни, второй наверняка навальновский хомячОк и русским себя не считает, третий тоже наверняка алкаш-пенсионер, палец об палец не ударил за жизнь, чтобы жить хорошо и всем завидует.
Я не вешаю ярлыки на людей, только лишь предполагаю. Имею право.

Как хорошо что уже третий год Россия очищается, показывая кто есть кто на Нашей Земле в Нашей Стране!!!
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
Что у трезвого на уме то у пьяного на языке. В СССР алкогольное опьянение было отягчающим обстоятельством , а сейчас - ой прастити я было пьяное .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1929 постов (1916 в горячем)

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