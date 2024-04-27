Прогулка по Санкт-Петербургу 1905 года

16.

Люди и кони начали падать на лёд, проламывать его и только благодаря какой-то невероятной удаче обошлось без погибших и серьезно пострадавших. Если вы когда-нибудь слышали про «эффект резонанса», то наверняка воскликнули: «Ага! А не надо по мосту в ногу идти!». Но нюанс в том, что полк шёл не в ногу, это утверждали абсолютно все свидетели катастрофы. Да и гражданских на мосту было прилично. Так что эту версию обрушения моста отмели сразу.