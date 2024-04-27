Прогулка по Санкт-Петербургу 1905 года

342
29
1905 год - тот самый, который мы запомнили из-за трагедии "Кровавого воскресенья".
Давайте посмотрим, каким был Петербург в то время.
2.
Разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу
9 (22) января в Санкт-Петербурге произошёл жесточайший разгон шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу, которые собирались вручить императору Николаю II коллективную Петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга» во главе со священником Георгием Гапоном. Поводом для выступления рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, которая началась 3 января на Путиловском заводе и охватила все заводы и фабрики Петербурга. 5 января Гапон бросил в массы мысль обратиться за помощью к самому царю, а 7-8 января составил петицию, перечислявшую требования рабочих. В результате разгона шествия погибло от 130 до 200 человек, а ранено было не менее 300.
×
3.
Гараж автомобилей, предназначенных для перевозки арестованных, содержащихся в Петербургской пересыльной тюрьме.
Находился он рядом с Кременчугской улицей.
4.
Идёт строительство дома городских учреждений на перекрёстке Вознесенского проспекта и Садовой улицы.
5.
Император Николай II с императрицей Александрой Федоровной у Петропавловского собора в Петергофе в день его освящения.
8.
Окраины Петербурга того времени - Александринская школа при Николаевском доме призрения на Растанной улице.
9.
Знаменитый форт "Александр Первый", который куда более известен под именем "Чумной"
Сотрудники лаборатории с конём, которого использовали для получения вакцины.
13.
Строительство знаменитого универмага "У Красного моста" или Au Pont Rouge, что на пересечении Гороховой улицы и набережной реки Мойки.
16.
20 января 1905 года по Египетскому мосту через Фонтанку проходил эскадрон кавалерии. В этот момент мост начал сильно раскачиваться и в итоге рухнул.
Люди и кони начали падать на лёд, проламывать его и только благодаря какой-то невероятной удаче обошлось без погибших и серьезно пострадавших. Если вы когда-нибудь слышали про «эффект резонанса», то наверняка воскликнули: «Ага! А не надо по мосту в ногу идти!». Но нюанс в том, что полк шёл не в ногу, это утверждали абсолютно все свидетели катастрофы. Да и гражданских на мосту было прилично. Так что эту версию обрушения моста отмели сразу.
17.
Карл Булла буквально моментально оказался на месте происшествия и теперь у нас есть отличные снимки, сделанные сразу после обрушения.
18.
Вместо рухнувшего моста построили временный деревянный в створе переулка Макаренко.
Он был очень неудобным - основной транспортный поток шёл по Лермонтовскому проспекту и был вынужден делать два резких поворота, чтобы перебраться через Фонтанку.
20.
Эстрада летнего театра "Буфф", который располагался в Измайловском саду, что на набережной Фонтанки.
22.
Перенесёмся в загородный Петербург того времени, а конкретно - на станцию Удельная.
Тогда это был дачный посёлок и вряд ли кто-то мог подумать, что когда-то Удельная станет полноценным районом города, который сейчас даже и окраиной язык назвать не поворачивается. Ну а на фото - Скобелевский проспект того времени.
23.
В особняке почётного гражданина, купца I гильдии Г. Г. Елисеева. Того самого, которому принадлежал Елисеевский магазин
Источник:
Еще крутые истории!
- 14 историй про провалы, за которые людям до сих пор стыдно
- "Звонит любовница и просит отпустить мужа": пользователи рассказали, как узнали об изменах
- "Пять раз выходила замуж за одного человека": женщины и мужчины, которые входят в одну воду дважды
- Девушка провела эксперимент, и первая написала парням в приложении для знакомств
- "Вдруг там очень маленький": девушки рассказали, что их больше всего пугает во время интима
Новости партнёров
реклама