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Прогулка по Санкт-Петербургу 1905 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1905 года

Автор:
27 апреля 2024 22:13
Метки: Россия   история   фото   
342
29

1905 год - тот самый, который мы запомнили из-за трагедии "Кровавого воскресенья".

Давайте посмотрим, каким был Петербург в то время.

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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Алексей Теуш 11 часов назад
Может мне кажется, но канонерская лодка больше на крейсер смахивает...
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5372 поста (5365 в горячем)

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